São Gonçalo: Bairro Pita recebe obra de contenção

Equipes da Prefeitura de São Gonçalo através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em conjunto com o Departamento de Conservação e Obras (DCO), estão realizando uma obra de contenção no bairro Pita, para evitar que deslizamentos aconteçam na via, que tem muitas residências. Além disso, o local também receberá intervenções de urbanização, drenagem e pavimentação.



Na Rua Henrique Bento Espinosa será construída uma cortina atirantada em concreto, com solo grampeado e concreto projetado. A técnica utilizada vai impedir deslizamentos de terra, dando estabilidade ao terreno e segurança às construções ao redor.



Fotos: Renan Otto



Os moradores disseram estar aliviados ao ver a obra começando, pois estavam apreensivos com as residências ao redor. “Há muitas casas na parte de baixo da rua. E as casas aqui de cima corriam risco também, porque a rua estava começando a ceder. Carro já passa aqui em um caminho estreito”, disse a caixa de supermercado, Jaqueline Nunes, de 36 anos.



A primeira intervenção aconteceu no bairro Gradim, na Rua Piauí. Em setembro de 2021, depois de três anos passando por um processo de erosão, o local recebeu obras de contenção de encosta. As equipes fizeram o estaqueamento da cortina atirantada e de mureta estaqueada, que são técnicas utilizadas para evitar a erosão e proteger o solo. Era uma obra muito esperada pelos moradores.



Fotos: Renan Otto





Em meados de 2022, foi iniciada a obra de drenagem e estabilização de talude na Rua Frederico Malasherbes Figueiredo, no bairro Maria Paula. Após o terreno ceder, fazendo com que parte da via deslizasse, as equipes reconstruíram a rede de águas pluviais, além de fazer um novo calçamento.

No mesmo período, as equipes começaram, na Estrada da Fazendinha e na Rua Expedicionário Sargento Felix Marqueti, no bairro Novo México, as obras de contenção, urbanização, drenagem e pavimentação.