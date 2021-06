São Gonçalo avança na vacinação e imuniza a partir de 49 anos

A cidade de São Gonçalo começa hoje a vacinação da população geral, sem comorbidade, acima de 49 anos. Trabalhadores da educação, profissionais de educação física, guardas municipais e veterinários que precisam estar trabalhando e comprovar o vínculo com São Gonçalo, empregatício ou de residência, também podem se vacinar a partir dos 18 anos. Grávidas sem comorbidades com autorização médica e puérperas com comorbidades com mais de 18 anos também podem se vacinar.

Estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças neurológicas crônicas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde, todos acima dos 18 anos, também podem se vacinar.

Para receber o imunizante da Pfizer, só quem tem prioridade são as grávidas e puérperas. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente, também podem tomar essa vacina, mas não há exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com a Astrazeneca.

A vacina Coronavac está disponível apenas para a segunda dose. Podem se imunizar com a segunda dose da Astrazeneca pessoas que tomaram a vacina há mais de 12 semanas. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina aplicada no município.