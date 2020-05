São Gonçalo apresenta mais 11 óbitos pelo coronavírus e chega ao total de 78

Mais 11 moradores de São Gonçalo morreram em decorrência da covid-19, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (14). De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade chegou a 78 mortes no total. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 5164 casos suspeitos, 512 confirmados, 557 descartados, 78 curados, 78 óbitos confirmados e 30 óbitos em investigação.

LEITOS — O crescimento no número de casos de covid-19 em São Gonçalo obrigou a Secretaria de Saúde a abrir mais 15 leitos no Hospital Municipal Luiz Palmier (HLP), no bairro Zé Garoto. Deste total, oito são de CTI. Hoje a unidade tem 25 pacientes em suas enfermarias clínicas e 11 no Centro de Tratamento Intensivo.

Os novos leitos estão equipados com redes de gases e bombas de infusão, que servem para alimentar e medicar os pacientes. Os do CTI estão com a mesma estrutura e mais os ventiladores mecânicos doados pelo Governo do Estado.

A Secretaria de Saúde adquiriu novos leitos móveis e com isso todos os fixos estão sendo substituídos. “Nossa intenção é garantir maior mobilidade no atendimento ao paciente em caso de alguma intercorrência médica”, explicou o diretor do hospital, Eraldo Soares.

Cumprindo quarentena em casa após testar positivo para Coronavírus, o prefeito José Luiz Nanci (Cidadania) conversou com o secretário de Saúde, Jefferson Antunes, na manhã desta quinta-feira e determinou a abertura de mais leitos no Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha.

“Estamos concentrando todos os nossos esforços no Hospital Luiz Palmier, que tem a capacidade de atender até 100 pacientes, mas precisamos de novos médicos e enfermeiros. Estamos com processo de contratação aberto. No caso do Hospital Franciscano, quero que tudo esteja pronto para um caso de emergência. Lá vamos ter até 68 leitos”, explicou o prefeito.