São Gonçalo anuncia que não vai antecipar segunda dose da AstraZeneca

Após normativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para acelerar o esquema vacinal contra a Covid-19 nos municípios, a cidade de São Gonçalo garante que vai continuar com o intervalo de 12 semanas para a aplicação da vacina AstraZeneca. A Prefeitura de Niterói ainda está em estudo para a antecipação e Maricá continuará seguindo o Programa Nacional de Imunização (PNI) de aplicar a segunda dose entre oito e 12 semanas.

A SES publicou a deliberação que reduz o intervalo de aplicação entre as doses de doze para oito semanas. Essa mudança foi acordada com representantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), além da participação de especialistas e epidemiologistas da pasta. Na bula do imunizante está descrito o intervalo antecipado para a segunda dose. A SES esclarece que todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes para o processo de imunização, como indicam estudos. E reforça que a população retorne aos postos de saúde para aplicação da segunda dose, completando o esquema vacinal.

De acordo com a bula da Astrazeneca, a vacina tem 80% de eficácia quando faz o intervalo superior a 12 semanas. Com o intervalo de oito semanas, essa eficácia cai para 59%. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que vai continuar com o intervalo de 12 semanas para a aplicação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que ainda está em estudo a antecipação da aplicação da segunda dose de Astrazeneca na cidade. Na terça-feira (13) O secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, revelou que já foram feitas reuniões entre o Gabinete de Crise e o Comitê Científico e que a tendência é que a antecipação, de 12 para oito semanas após a primeira dose, seja adotada. Ele também afirmou que grande parte do carregamento de imunizantes, destinados a esse fim, já estão no estoque da Prefeitura.

MARICÁ

A Secretaria de Saúde de Maricá pontuou que a bula da AstraZeneca e a orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI) é de fazer a aplicação da segunda dose entre oito e 12 semanas e Maricá sempre seguiu isso. Enquanto município, Maricá adota a orientação do PNI, mesmo porque não recebeu ainda orientação para agir diferente por parte do Ministério da Saúde (MS).

FIOCRUZ

A Fiocruz esclarece que o intervalo de 12 semanas entre as duas doses recomendado pela Fiocruz e pela AstraZeneca considera dados que demonstram uma proteção significativa já com a primeira dose, e a produção de uma resposta imunológica ainda mais robusta quando aplicado o intervalo maior. Adicionalmente, o regime de 12 semanas permite ainda acelerar a campanha de vacinação, garantindo a proteção de um maior número de pessoas. O regime de doses adotado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) está respaldado por evidências científicas e qualquer mudança deve considerar os estudos de efetividade e a disponibilidade de doses. Até o momento, a vacina produzida pela Fiocruz tem se demonstrado efetiva na proteção contra as variantes em circulação no país já com a primeira dose.