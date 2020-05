São Gonçalo amplia sanitização a cemitérios

Além de sanitizar as ruas e as unidades de saúde do município, agentes de Controle de Endemias de São Gonçalo também realizam o trabalho de desinfecção nos cemitérios da cidade. Na manhã desta sexta-feira, duas motos do programa percorreram todos os corredores do Cemitério São Gonçalo, no bairro do Camarão.



Além do serviço de sanitização, uma equipe de manutenção da Secretaria de Saúde fazia a limpeza do local. “Proteção neste momento é tudo. Semanalmente as motos passam aqui e desinfetam tudo. O número de enterros aumentou e temos que cuidar de todos”, garantiram os funcionários do cemitério.



Mas antes de desinfectar o Cemitério São Gonçalo, a equipe de motos percorreu ruas e avenidas dos Centro e dos bairros Zé Garoto, Camarão e Boaçu. Diariamente todos as regiões da cidade recebem os agentes de Controle de Endemias, que utilizam tecnologia com o produto utilizado na China, o quartenário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina vegetal.

Moradora do bairro da Trindade, a dona de casa Mariangela Monteiro, de 48 anos, que acompanha um velório no local, elogiou o trabalho. “Eu sempre vejo estas motos no meu bairro. Acho um trabalho super importante neste momento em que temos que combater esta doença. Nos sentimos mais seguros”, garantiu.