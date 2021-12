São Gonçalo amplia pontos de vacinação contra a gripe

Em decorrência do surto de gripe na cidade do Rio de Janeiro e do aumento da procura por atendimento de pessoas com sintomas gripais nas unidades de emergência em São Gonçalo nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu ampliar os locais de vacinação. Além dos 65 postos de saúde que já disponibilizam a vacina contra gripe, dez locais que aplicavam exclusivamente o imunizante contra o coronavírus vão passar a fazer a vacinação contra a gripe a partir desta quinta-feira (2).

Os novos pontos de vacinação da gripe são: polos sanitários Dr. Washington Luiz, Zé Garoto; Dr. Hélio Cruz, Alcântara; Augusto Sena, em Rio do Ouro; Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa; Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina; Clínicas Gonçalenses do Mutondo; Dr. Zerbini, no Arsenal; do Barro Vermelho e os PAMs Coelho e Neves.

Todos os gonçalenses com mais de seis meses de idade podem se imunizar contra a gripe e todos com mais de 12 anos contra o coronavírus. O único impedimento para tomar as vacinas é estar gripado ou com covid-19. Neste caso, é necessário aguardar a total recuperação para a aplicação dos imunizantes. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF.

“A população tem que ter consciência de que todas as vacinas são muito importantes. Não adianta se vacinar contra o coronavírus e não se vacinar contra a gripe. As duas são importantes e podem ser aplicadas no mesmo dia, não há necessidade de intervalo. Por isso, para facilitar os moradores, abrimos a vacinação da gripe em dez pontos que vacinam contra a covid-19. O gonçalense pode sair vacinado com as doses das duas vacinas no mesmo dia”, explicou o secretário de Saúde, Gleison Rocha.