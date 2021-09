São Gonçalo amplia número de agentes qualificados para ordenamento do trânsito

Agentes da Secretaria Municipal de Transportes e da Secretaria Municipal de Ordem Pública – incluindo os profissionais da Operação São Gonçalo Presente, da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva – receberam um certificado de conclusão do curso de atualização para agente de trânsito, realizado pelo Detran-RJ. A cerimônia da entrega do documento aconteceu no Teatro Municipal de São Gonçalo, na manhã de hoje (17).

“São Gonçalo precisa de trabalho e dedicação. Gostaria de enaltecer as ações da Guarda Municipal e da Operação São Gonçalo Presente, que estão desenvolvendo um trabalho exemplar na cidade. E essa capacitação só vem para somar. Parabéns a todos os agentes pela conclusão do curso e ao Detran pelo excelente trabalho realizado em São Gonçalo”, disse o prefeito Capitão Nelson.

“O município de São Gonçalo, pela sua grandeza, merece e precisa de agentes qualificados trabalhando em cada canto. Esse momento me emociona pela minha história aqui no município, onde tive o prazer de trabalhar por oito anos como secretário. E é muito bom poder ver a cidade crescendo, indo para um rumo certo”, afirmou Adolpho Konder, presidente do Detran-RJ.

O objetivo do curso é oferecer atualização didática e capacitar os agentes. Ao todo, 88 servidores participaram das aulas de capacitação, que ocorreu na sede do Detran, no primeiro semestre deste ano.

“É uma honra poder prestar serviço de excelência no município de São Gonçalo através do prefeito Capitão Nelson, que determinou que qualificássemos mais os nossos agentes para que a cidade tenha um serviço de ponta como todo cidadão merece”, disse Fabio Lemos, secretário de Transportes.

O curso, que teve duração de 32 horas/aulas, foi ministrado pela Coordenadoria-geral de Educação para o Trânsito do Detran-RJ, onde foram transmitidas as alterações recentes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o Manual de Fiscalização, além de técnicas de abordagem de condutores.

“É uma oportunidade única estarmos nos qualificando mais a cada dia, pois o aprimoramento do agente público automaticamente transfere-se para o serviço oferecido ao cidadão. É muito bom termos na nossa pasta profissionais adequados às novas normas. Desde o início da gestão do Capitão Nelson, um dos nossos objetivos é ordenar o trânsito em São Gonçalo, que vivia um caos, especialmente causado por motociclistas que não cumpriam o Código do Trânsito. Essa entrega de certificados marca um novo tempo no nosso município”, declarou o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo.

A solenidade contou, ainda, com a presença do vice-prefeito de São Gonçalo, Sérgio Gevu; o coordenador geral de Educação para o Trânsito do Detran-RJ, Rodrigo Varejão; o presidente do Cetran-RJ, Biracy Valdez; o presidente da Câmara dos Vereadores, Lecinho Breda; o deputado estadual, Jalmir Junior; o comandante do 7º BPM, tenente coronel Aristheu de Góes Lopes; e o comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo, Antonio Machado.