São Gonçalo amplia local e faixa etária de vacinação

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, começa a atender na próxima segunda-feira (12) para imunização contra a Covid-19. Das 8h às 17h, o atendimento será para pedestres e no sistema drive-thru.

A cidade permanece vacinando idosos a partir de 68 anos nos nove pontos de vacinação, três deles com drive-thru. Além dos idosos, dois grupos de trabalhadores da saúde também podem se vacinar com a primeira dose da vacina. São os trabalhadores da linha de frente dos hospitais de São Gonçalo que ainda não se vacinaram por serem recém-contratados e os que trabalham em hospitais da cidade que não são da linha de frente e têm mais de 50 anos.

Trabalhadores que fazem parte dos serviços de saúde que estão lidando direta com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 podem se vacinar. Para receberem a imunização, eles devem comprovar o vínculo empregatício em unidade de saúde do município que seja da linha de frente. Ou se trabalham em outra cidade, devem apresentar o vínculo de trabalho em unidade que seja linha de frente e o comprovante de residência.

A secretaria também imuniza com a segunda dose da vacina CoronaVac, idosos e funcionários da saúde que têm mais de 21 dias de vacinados. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina CoronaVac aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem comprovante de outra cidade não serão imunizados. Os que foram vacinados com o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, e ainda não está disponível.

Idosos acamados com mais de 68 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida, com mais de 68 anos, que não são atendidos pelo programa, podem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber a vacina em casa ou podem fazer o cadastro através do email vacina.acamados.sg@gmail.com. Os acamados serão vacinados dependendo da disponibilidade das equipes.

Desde o início da campanha, a cidade vacinou com a primeira dose 91.803 pessoas, sendo 22.738 trabalhadores da saúde, 64.868 idosos com mais de 68 anos, 1.648 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas e 2.442 acamados. Até as 16h desta quarta-feira (7), 27.739 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.

Calendário

Na sexta-feira (09) e sábado (10), será a vez daqueles que têm mais de 67 anos. Na próxima semana, segunda (12) e terça-feira (13), a vacina chega para os idosos a partir de 66 anos. Na quarta (14) e quinta-feira (15), para idosos a partir de 65 anos. E na sexta (16) e sábado (17), para idosos a partir de 64 anos.

Locais de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Ginásio do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

Pontos com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves (somente drive thru)

– Umpa Nova Cidade

Público-alvo e documentação solicitada para primeira dose

– Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade.

Documentos solicitados: comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios.

Documentos solicitados: comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo.

Documentos solicitados: comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário)

Documentos solicitados: identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.