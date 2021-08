São Gonçalo agora tem resultado do exame RT-PCR em 15 minutos

O resultado do teste RT-PCR ou swab, o teste do cotonete, um dos exames mais completos para a detecção do coronavírus, começa a ser entregue em 15 minutos em São Gonçalo. O exame ficava pronto entre cinco e oito dias úteis. A mudança no tempo do resultado faz de São Gonçalo a única cidade no Estado a ter este serviço. O objetivo é confirmar a doença mais rápido devido à variante Delta.

“O RT-PCR diagnostica a doença nos primeiros dias de contágio. Tendo o resultado em 15 minutos, apesar de não ter como detectar qual é a variante, conseguimos a confirmação da doença, se positivo, colocando o indivíduo em isolamento para evitar a contaminação de outras pessoas”, disse o coordenador do Cievs São Gonçalo, Raphael Rangel, lembrando que a cidade não tem nenhum caso confirmado da variante.

Com a rapidez na entrega do resultado, o objetivo da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo é diminuir os locais que realizam os testes rápidos para detectar o coronavírus e aumentar os locais que realizam o RT-PCR. Atualmente, oito locais fazem o teste rápido, quatro a menos dos locais iniciais.

A entrega mais rápida do RT-PCR, se dá pela baixa procura e pelo avanço da vacinação na cidade para todos os gonçalenses com mais de 18 anos, o que já refletiu positivamente na baixa dos números de casos.

“A nossa intenção é diminuir os testes rápidos, exatamente por conta da vacinação avançada. E ampliar o RT-PCR, que faz o diagnóstico se a doença está ativa e é nosso padrão ouro. Os PAMs podem retornar fazendo este tipo de exame futuramente”, explicou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Melissa de Mello

Para quem está com sintomas há mais de sete dias, o indicado é o teste rápido – disponível em oito locais. Já para quem está com sintomas há menos de sete dias, a indicação é a realização do teste RT-PCR ou swab, que pode ser realizado, com demanda espontânea, no Centro de Triagem, que fica no Zé Garoto, e funciona diariamente, das 8h às 18h, para maiores de 12 anos e na Clínica da Criança, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, para menores de 12 anos.

Locais dos exames:

Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, diariamente, das 8h às 18h;PAM Coelho;

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina e Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, de segunda a sexta, das 9h às 16h;

Clínica da Criança (0 a 12 anos), de segunda a sexta, das 9h às 17h;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: de segunda a sexta, das 8h às 20h; e sábado, das 8h às 13h;

O Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, diariamente, 24h;

Tipos de exames: Rápido imunológico e sorologia – realizados através do sangue

Rápido de antígeno e RT-PCR (swab) – realizado através de fluidos nasais ou orais