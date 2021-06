São Gonçalo acelera vacinação por idade

A partir dessa quarta-feira (9), a prefeitura de São Gonçalo anunciou que vai cair uma idade por dia na vacinação contra a Covid-19 para a população geral. Sendo assim, pessoas com mais de 58 anos podem se vacinar hoje, com mais de 57 anos amanhã, com mais de 56 anos na sexta-feira (11) e com mais de 55 anos no sábado (12). A cidade disponibiliza 12 pontos de vacinação, quatro deles com drive thru, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h; e aos sábados, das 8h às 12h.

Além da população em geral, a cidade vacina trabalhadores da educação, profissionais de educação física, guardas municipais e veterinários, todos com mais de 30 anos, que precisam estar trabalhando e comprovar o vínculo com São Gonçalo (empregatício ou de residência). Estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças neurológicas crônicas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde, todos acima dos 18 anos, também podem se vacinar.

Calendário de primeira dose

–Quarta (9): pessoas com mais de 58 anos, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, todos com mais de 30 anos, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente, todos com mais de 18 anos.

– Quinta (10): pessoas com mais de 57 anos, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, todos com mais de 30 anos, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente, todos com mais de 18 anos.

– Sexta-feira (11): pessoas com mais de 56 anos, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, todos com mais de 30 anos, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente, todos com mais de 18 anos.

– Sábado (12): pessoas com mais de 55 anos, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, todos com mais de 30 anos, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente, todos com mais de 18 anos.