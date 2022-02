São Gonçalo abre postos de teste de Covid neste fim de semana

Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, realiza a testagem de coronavírus no centro do município, na Clínica da Criança, das 8h às 12h, e na Tenda da Praça Zé Garoto, das 8h às 17h, neste sábado (5). No domingo (6), os moradores podem fazer o exame na Praça Zé Garoto, das 8h às 17h.

Desde a última semana, a prefeitura informa que a cidade apresenta queda na procura pelos testes e na taxa de positividade. Na quinta-feira da semana passada, (27), foram feitos 3.990 testes, sendo 818 deles com resultado positivo, representando 20,50% de positividade. Já na última quinta (3), dos 1.052 testes realizados, 155 deles deram positivos, ou seja, 14,73% de positividade.

Os locais de testagem atendem por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. No entanto, alguns trabalham com distribuição de senhas e outros com distribuição de senhas uma hora antes do encerramento para quem já estiver na fila. Dependendo do número de pessoas à espera de atendimento, a distribuição de senhas poderá ser antecipada para que o expediente seja encerrado até 17h.

A Secretaria de Saúde alerta para que a população mantenha as medidas restritivas e cuidados pessoais, como o distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Também é muito importante que os gonçalenses evitem aglomerações, usem álcool em gel e, nos locais de testagem – inclusive nas filas – mantenham a distância mínima de um metro.

Locais dos exames no sábado (5):

– Tenda na Praça do Zé Garoto, diariamente, das 8h às 17h;

– Clínica da Criança (0 a 12 anos), das 8h às 12h.

Local do exame no domingo (6):

– Tenda na Praça do Zé Garoto, das 8h às 17h.

Foto: PMSG – Lucas Alvarenga