São Gonçalo abre postos de testagem de Covid-19 para atender a demanda da população

Com objetivo de atender a grande procura da população por testes de Covid-19 na cidade, a prefeitura de São Gonçalo abriu postos de testagem para que a população possa checar se contraiu a doença. A iniciativa ocorre no momento em que foram registrados aumentos de casos de coronavírus no municípío, levando a prefeitura a buscar a maior disponibilização de leitos para tratamento. Várias pessoas foram atendidas e a iniciativa contribuiu para redução de filas nos postos tradicionais do município.

De acordo com dados do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SINDHLESTE), o número de pacientes internados com Covid-19, na última terça-feira (24) foi: 239 quartos ocupados, correspondente a 79% de ocupação dos quartos reservados para casos de Covid-19, 167 leitos UTI ocupados, com 60% de ocupação reservados para a doença.

Preocupados com a possibilidade de uma nova onda de Covid-19, muitos gonçalenses procuraram, na última segunda-feira (23) os postos de saúde públicos da cidade na ânsia de realizarem testes de checagem da doença. Em alguns locais se formaram grandes filas para atendimento.

Até a próxima sexta-feira (27) a Prefeitura de São Gonçalo manterá a intensificação das medidas de restrição e isolamento social com o objetivo de diminuir o número de casos de Covid-19 na cidade. As medidas foram tomadas após orientações técnicas da Vigilância Epidemiológica.