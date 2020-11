São Gonçalo abre novos leitos de enfermaria e CTI para receber mais pacientes com coronavírus

A prefeitura de São Gonçalo informou que vai abrir novos leitos de enfermaria e CTI, nos hospitais Franciscano Nossa Senhora das Graças, no bairro Lagoinha, e Retaguarda Gonçalense, no Centro, para receber pacientes com Covid-19. A iniciativa visa atender a demanda de novos casos da doença, já que uma outra informação deu conta que todos os leitos nas demais unidades hospitalares da cidade estavam lotados.

São Gonçalo é a terceira cidade do estado com maior número de casos e de mortes. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde apontou que são 15.531 casos e 821 mortes por coronavírus no município. Na última quinta-feira (19) a prefeitura havia decretado maior rigidez nas regras de isolamento social, mas havia descartado o lockdown. Segundo as orientações da Vigilância Sanitária, fica proibido na cidade o funcionamento de várias atividades nos setores de Turismo, Cultura, Lazer, Educação, Igrejas, além de Academias.

A cidade estava no estágio de atenção com bandeira amarela, que é o risco bairro, passando para a bandeira laranja, que refere-se ao risco médio. Na quarta-feira (18) o município apresentava 803 casos de óbitos, com 15.369 pessoas infectadas pela doença.