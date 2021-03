São Gonçalo abre mais um ponto de vacinação

A cidade de São Gonçalo agora tem nove pontos de vacinação contra a covid-19. A partir de amanhã o Posto de Atendimento Médico (PAM) do Coelho entra na lista de locais de aplicação do imunizante. Dos nove, três deles tem drive-thru. Os idosos a partir de 74 anos começam a ser vacinados nesta segunda (22).

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo está disponibilizando o e-mail vacina.acamados.sg@gmail.com, por onde parentes e responsáveis por idosos acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 79 anos podem fazer o cadastro para que eles recebam o imunizante em casa.



Além dos idosos, profissionais da saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais da cidade ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outros municípios também podem se vacinar. Estão na lista dos profissionais de saúde que podem se vacinar com a primeira dose: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.



A secretaria também imuniza com a segunda dose da vacina CoronaVac, idosos e funcionários da saúde que têm mais de 21 dias de vacinados. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina CoronaVac aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem comprovante de outra cidade, não serão imunizados. Os que foram vacinados com o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, e ainda não está disponível.

Idosos acamados com mais de 80 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. As vacinas já estão reservadas para os acamados, que serão vacinados dependendo da disponibilidade das equipes.



Locais de vacinação, de segunda a sábado, das 8h às 17h

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Ginásio do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho



Pontos com drive-thru

– Campo do Clube Mauá, Centro

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves (somente drive-thru)

– Umpa Nova Cidade

Público-alvo e documentação solicitada para primeira dose

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade.Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios.Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo.Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário)Documentos solicitados: identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.