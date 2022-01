São Gonçalo abre mais um ponto de testagem de covid-19

Os gonçalenses contaram com mais um ponto de testagem de Covid-19 no ginásio da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), na Trindade, neste sábado (15). Com filas organizadas ao longo do atendimento, profissionais de saúde ofereceram orientação e agilidade durante a coleta de dados e a realização dos testes. Idosos e pessoas com prioridades receberam atendimento preferencial. Neste sábado (15), foram realizados 1.078 exames no ginásio da Universo. Destes, 476 positivaram, o equivalente a 44,15%.

Neste momento de aumento na demanda da procura por testes, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo pede para que só os gonçalenses que tenham sintomas (coriza, tosse, dor na garganta, cabeça e corpo) sigam até os pontos de testagem da cidade. A pasta segue ampliando os locais que realizam o exame, mas há aumento na procura diariamente, inclusive de moradores de outras cidades. Na próxima semana, mais locais devem ser abertos para melhor atender a população.

O secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gleison Rocha, disse que a abertura desse novo ponto de testagem oferecerá à população gonçalense um atendimento mais humanizado.

“Abrimos esse novo ponto para diminuirmos a demanda dos demais locais, descentralizar um pouco os outros pontos de testagem. Assim, conseguimos melhorar o atendimento e humanizá-lo, oferecendo à população gonçalense um atendimento mais digno e de qualidade”, afirmou o secretário.

A coordenadora da Subsecretaria de Urgência e Emergência, Fabiana Nunes, acredita que a abertura do novo ponto traga mais conforto para os moradores.

“Neste sábado, nos surpreendemos com a agilidade. Abrir mais esse ponto de testagem foi um benefício muito grande para os gonçalenses. Este local evita que as pessoas que moram perto daqui tenham que se deslocar para outros lugares, tendo esse conforto de ser atendido perto de casa. A população está colaborando com a organização e atendendo as orientações passadas pelos profissionais de saúde”, contou Fabiana.

A dona de casa, Malvina Dulce, de 71 anos, sentiu-se acolhida pelos profissionais de saúde durante sua passagem pelo ponto de testagem da Trindade.

“Graças a Deus,em todos os lugares que vou, sempre sou muito bem atendida. Principalmente aqui no ponto de testagem. Estava na fila, quase no fim do quarteirão, e o enfermeiro chamou as pessoas de prioridade, na faixa dos 65 anos, e rapidamente consegui ser atendida e fazer o meu teste. As pessoas estão sendo muito atenciosas com a gente, dando toda instrução para andarmos na rua”, disse Malvina.

“É a primeira vez que estou dependendo desse atendimento e está excelente. Cheguei às 6h40 da manhã, pensei que iria sair daqui até mais tarde, mas está muito rápido o atendimento. Passei pela coleta de dados e já vou fazer o teste”, contou Ivan da Silva, 63.

Pontos de testagem neste domingo (16):

Tenda na Praça do Zé Garoto, das 8h às 17h;

Hospital Franciscano, Lagoinha, das 8h às 17h, com distribuição de 500 senhas.

Pontos de testagem segunda-feira (17):

Tenda na Praça do Zé Garoto, das 8h às 17h;

PAM Alcântara: das 8h às 17h

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: das 8h às 17h;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: das 8h às 12h, com distribuição de senhas;

Clínica da Criança (0 a 12 anos): das 8h às 17h, com distribuição de senhas;

Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha: das 8h às 17h, com distribuição de 500 senhas;

PAM Coelho: das 8h às 17h;

UMPA de Nova Cidade: das 8h às 17h;

Ginásio da Universo: das 8h às 17h

Clínica Gonçalense do Mutondo: das 8h às 17h, apenas para gestantes