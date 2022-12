São Francisco vira polo de decoração de interiores

Núcleo Fluminense de Decoração também está instalado no bairro

Vocação é um termo utilizado, a grosso modo, para definir que tipo de atividade econômica é mais desenvolvido em cada região ou cidade. O mesmo pode ser aplicado a bairros. São Francisco, na Zona Sul de Niterói tem se estabelecido como referência em decoração de interiores a ponto de ser considerado, extraoficialmente, um polo desse tipo de atividade.

No bairro, está instalado o Núcleo Fluminense de Decoração, uma conceituada entidade sem fins lucrativos que agrega estabelecimentos e profissionais como arquitetos, decoradores e designers. Segundo o núcleo, nos últimos oito meses a atividade movimentou R$ 45 milhões no município, além de gerar cerca de 550 empregos diretos e indiretos.

Algumas das lojas filiadas ao núcleo estão instaladas em São Francisco

A reportagem conversou com Adriana Andriole, designer de interiores associada ao Núcleo, e com Ludimila Martins, gestora administrativa da entidade. Segundo esta última, de 29 lojas integradas ao núcleo na cidade, 13 estão em São Francisco. Cerca de 44,8%. Ela explicou os possíveis motivos que têm feito os lojistas optarem pelo bairro.

“É um bairro de ligação entre a Região Oceânica e Icaraí. Facilidade de estacionamento, que traz comodidade ao cliente. Os imóveis são espaçosos, então nem todas as empresas precisam fazer obras. Isso atraiu muito os lojistas”, disse Ludimila.

Adriana destacou que o desenvolvimento econômico na região não está atrelado apenas à instalação das lojas. Segundo a designer, a presença dos estabelecimentos incentiva o surgimento de outros tipos de comércio em volta.

“A gente notou que começaram a surgir várias lojas. Há outras lojas novas se fixando no bairro. Abriu-se um leque de opções. A loja traz um nicho de pessoas que busca esses materiais e que vão exigir um outro nível de comércio. Uma boa padaria, um bom mercado, um café”, complementou a arquiteta.

Ainda de acordo com Adriana, o fato de o Núcleo estar instalado no bairro também é uma forma de incentivo para que mais comerciantes escolham São Francisco para colocar suas lojas. Ela almeja que, num futuro próximo, a região seja reconhecida oficialmente pelo Município como polo de decoração de interiores.

“Só do Núcleo estar concentrado aqui e terem várias lojas vai atraindo. Vai acontecendo uma integração. Achava que deveria haver uma visão melhor para o poder público incentivar. Ser oficialmente um polo de decoração”, acrescentou.

Ludimila lembrou que um dos principais eventos de decoração de interiores do Rio de Janeiro, o Casa Design, já realizou cinco edições em lojas estabelecidas em São Francisco. Para ela, este é um forte indicativo da vocação do bairro para a atividade.

“O lojista percebe o ganho dos empresários que já estão aqui. Que o local é atrativo, dá condições de fazer um atendimento diferenciado ao cliente. Eventos de decoração tem acontecido aqui em São Francisco, como o Casa Design, que é o único de Niterói”, complementou.

O núcleo

O Núcleo Fluminense de Decoração, segundo Ludimila e Adriana, funciona como uma espécie de “clube de vantagens” para seus filiados. Além das 29 lojas, há cerca de 1,4 mil profissionais cadastrados na cidade. O cadastramento pode ser feito nas lojas integrantes ou no escritório do núcleo, na Rua Mal. Raul de Albuquerque, 02, sala 403.

“O núcleo foi criado para que as lojas tivessem um selo de qualidade. É uma associação que visa unificar todo esse setor, trazendo um atendimento de excelência, produtos de qualidade e um pós-venda diferenciado”, explicou Ludimila.

Cluster

De acordo com o professor Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, a formação do polo em São Francisco é uma iniciativa relevante e pode ser enquadrada na categoria de “cluster”. Para o sucesso da iniciativa, ele aponta que será preciso desenvolver um modelo de negócios baseado na cooperação e na confiança, sem perda de identidade.

“Uma iniciativa desta natureza é bastante relevante, na medida em que pode configurar-se num cluster, ou Arranjo Produtivo Local (APL). O cluster difere do APL em virtude de sua natureza espontânea, pois este último possui estímulo governamental. Para que uma iniciativa como esta frutifique é necessário que seus integrantes compreendam que suas atividades podem gerar complementariedade e sinergia que superam eventuais perdas decorrentes da mútua concorrência.”

Ainda de acordo com Cova, existem várias áreas onde a atuação conjunta pode gerar ganhos de escala, sobretudo nas compras de insumos, nas campanhas de marketing e vendas, no treinamento e capacitação de colaboradores e gestores. Na adoção de sistemas de gestão empresarial customizados (softwares de gestão) também existem oportunidades, assim como no compartilhamento de ativos subutilizados.

“Enfim, são tantas as possibilidades que não seria possível esgota-las aqui. Sem contar os benefícios econômicos gerados pelas externalidades positivas, tais como a geração de emprego e rendas e o fortalecimento de empresas no entorno, por complementariedade. Para tanto, faz-se necessário além da vontade e iniciativa, capacitação e mentoria dos gestores e apoio de atores governamentais”.