Santos x Fluminense é adiado para 27 de outubro

Após reunião do Conselho Técnico de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, realizada na terça-feira (28), a CBF definiu o adiamento da partida do Fluminense contra o Santos, que estava inicialmente marcada para o próximo domingo (3), às 18h15, na Vila Belmiro.

Na noite desta terça-feira, a entidade confirmou a nova data e o novo horário do jogo. O confronto, válido pela 23ª rodada da competição, foi remarcado para o dia 27 de outubro (quarta-feira), às 19h, no mesmo local.

O adiamento acontece porque, em São Paulo, o retorno do público está permitido apenas a partir do dia 4 de outubro. Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino aceitaram fazer seus jogos na próxima rodada ainda sem a presença da torcida. Contudo, o Santos aceitou uma “sugestão” da CBF e ambas as equipes concordaram pelo adiamento.

Retorno do público

Está confirmado o retorno do torcedor ao estádio a partir da rodada 23, no próximo fim de semana. Esta foi a decisão tomada, nesta terça-feira, por 18 dos 20 clubes que disputam a competição, durante o Conselho Técnico Extraordinário para deliberar a respeito desse tema. O percentual do estádio que poderá ser ocupado seguirá a autorização oficial dos órgãos sanitários locais.

Para garantir a isonomia da competição, os clubes debateram uma forma de promover igualdade de condições neste cenário. Diversas propostas foram apresentadas pelos presidentes e pelo Diretor de Competições da CBF, Manoel Flores. Pelo que foi acordado, neste fim de semana, duas partidas serão remarcadas. Se houver necessidade em função de alterações nas decisões governamentais nos Estados envolvidos, os clubes voltarão a se reunir antes da rodada 26.