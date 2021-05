Santo Cristo: Uma comunidade em guerra

A atual situação da região do Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, pode ser definida como “uma região em estado de guerra”. A contenda possui três lados: O Comando Vermelho (CV), que quer a hegemonia do comércio de entorpecentes em Niterói; o Terceiro Comando Puro (TCP), que tenta manter a favela entre seus domínios, e a Polícia Militar (PM), que anunciou ocupação na região, mas ainda há muito o que avançar.

Em meio aos confrontos armados, que acontecem quase que diariamente, uma vítima inocente perdeu a vida, no último sábado (15). O fotógrafo Thiago Freitas foi motro com um tiro, no quintal de sua casa, ao pedir para que traficantes fizessem menos barulho, pois o som estava atrapalhando o sono de sua filha bebê. O corpo do rapaz será sepultado na tarde desta segunda-feira (17), em um cemitério da cidade.

A polícia tenta responder à criminalidade. Na manhã deste domingo, policiais rodoviários federais conseguiram prender um bandido identificado como “Galo”, que seria o líder dos criminosos do TCP que tentam estabelecer o domínio no Santo Cristo. Segundo a PRF, o bandido estava vindo de uma comunidade no bairro de Acari, na capital, para retomar o comando do tráfico na comunidade niteroiense. Também é apontado como chefe da quadrilha responsável pelos roubos de cargas no município de São Gonçalo. Ele foi capturado enquanto trafegava, de carro, pela BR-101.

Segundo os agentes, com “Galo”, que tem 33 anos, foram encontradas munição de pistola (uma unidade) e 200 gramas de maconha para uso pessoal. Também foi apreendida a quantia de R$ 402. A prisão aconteceu às 7h40min. Além disso, o automóvel, que seria produto de crime, estava com a placa adulterada. Ainda de acordo com a PRF, a ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.

Ocupação da Polícia Militar

Desde a última semana, o 12º BPM (Niterói) iniciou trabalho de ocupação na região do Santo Cristo a fim de reprimir a disputa entre as organizações criminosas. No entanto, o trabalho ainda está no começo e a grande extensão da área é um fator que dificulta o trabalho dos policiais. Em rápida entrevista á reportagem de A TRIBUNA, concedida neste domingo, o coronel Sylvio Guerra, comendante da unidade, explicou como funciona o processo e descartou que, na última madrugada, tenha havido novo confronto entre bandidos.

“A ocupação foi na sexta-feira, porém o local é muito grande. Não temos base, fazemos patrulhamento em toda a área. Esses tiros parece serem da mata, nem os policiais estão identificando. A ocupação começou na sexta da semana pasada. Tanto é que tivemos uma semana tranquila. [Na última madrugada] eles não trocaram tiros, apenas fizeram barulho. Parece que esses tiros eram do Morro do Castro”, disse.

População vive com temor

No meio dos constantes confrontos, estão as pessoas que vivem no bairro do Fonseca. Os som dos tiros, que ecoa por diferentes localidades da região, trazem sensação de insegurança à população. Nos tempos atuais, a internet tem tido utilizado com frequência para desabafos sobre a violência na cidade. Diariamente, grupos são inundados com alertas de tiroteios.

“Gosto muito do Fonseca, morei muito tempo aí. Mas chegou um tempo que ficou abandonado, a violência tomou conta, um bairro tão bom, triste demais”, publicou uma ex-moradora do bairro. “Está assustador [o som dos tiros]. Estou ouvindo da Av. 22 de novembro. Que Deus guarde as pessoas de bem que moram lá”, comentou uma moradora.

Vítor d’Avila e Raquel Morais