Santini troca Secretaria em Niterói pela Casa de Rui Barbosa

O secretário Municipal das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, 43 anos, foi escolhido pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, para presidir a Casa de Rui Barbosa.

Dentre tantas opções, a ministra do governo Lula escolheu o gestor niteroiense de cultura que é pesquisador, escritor, além de especialista em políticas culturais. O secretário vai deixar a Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, tendo colaborado como técnico de Cultura da equipe que participou da transição do governo Lula.

Em plena pandemia de Covid-19, Santini participou de forma ativa do processo de elaboração e aprovação da Lei número 14.017/2020 de Emergência Cultural Aldir Blanc.

O secretário de Cultura niteroiense foi eleito, em setembro do ano passado, presidente do Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, ao saber da escolha, se mostrou feliz com a escolha de seu secretário de Cultura. “Me enche de orgulho ver nomes como o do especialista em políticas públicas de Cultura, pesquisador e escritor, Alexandre Santini, ser escolhido pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, para presidir a Casa de Rui Barbosa. Santini vem realizando um belo trabalho como secretário de Culturas de Niterói e agora tem a honrosa missão de integrar a equipe de reconstrução do Brasil. Niterói se sente muito bem representada por você, Santini!”, escreveu no Instagram.

Vale lembrar que a fundação cultural viveu momentos turbulentos nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro e na gestão de Mário Frias, com polêmicas medidas adotas nos últimos quatro anos.

Foto: Divulgação