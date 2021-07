Santa Bárbara receberá Castramóvel na próxima semana

Serão oferecidas 180 vagas para cirurgias em cães e gatos

Os donos de cães e gatos do bairro de Santa Bárbara terão opção para castrar seus animais de estimação gratuitamente no Castramóvel do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) da Prefeitura de Niterói. As inscrições para agendar a cirurgia serão realizadas na próxima segunda-feira (05), a partir das 9h, no Núcleo Administrativo de Santa Bárbara, localizado na Rua Hélio Matos (Antiga Rua 1) Nº 319. Os procedimentos serão realizados entre os dias 7 de julho e 3 de agosto.



Para fazer o agendamento é necessário levar identidade e CPF (original e xerox) e comprovante de residência (original e xerox) com endereço do bairro de Santa Bárbara. O comprovante deve estar no nome do responsável pelo animal. Não serão aceitas inscrições de moradores de outros bairros. No dia da inscrição não é necessário levar o animal.



Serão destinadas 180 vagas de cirurgias para caninos e felinos. O morador contemplado terá direito a uma vaga. Não haverá lista de espera ou cadastro de reserva.



“A política de controle populacional de animais está rodando os bairros através do Castramóvel. No mês passado a unidade móvel esteve em Várzea das Moças e foi um sucesso. O trabalho no Castramóvel é realizado seguindo todos os protocolos de proteção contra a Covid-19 e a nossa meta é que até o final do ano possamos chegar a mil cirurgias realizadas em diversos bairros da cidade”, explica Marcelo Pereira, coordenador de Proteção Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS).



Para ser contemplado pelo programa, o animal precisa ter mais de quatro meses e menos de 6 anos; menos do que 25 quilos; não ser obeso e ou extremamente magro; não ser braquiocefálico (cães das raças Pug, Buldogue, Shitzu, Boxer). Também não é realizada castração em gatos persas ou de raças exóticas.