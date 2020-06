Sanitização segue a todo vapor em Niterói

A Prefeitura de Niterói segue com as medidas de prevenção na cidade. Mesmo após mais de 70 dias de isolamento social, é imprescindível manter o cuidado com a higienização dos ambientes. Com isso, a sanitização de ruas e comunidades se torna ainda mais importante para combater o novo coronavírus. Nos últimos dias, os caminhões pipas da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) percorreram os bairros do Caramujo, Jacaré, Boa Esperança, Largo da Batalha, Poço Largo e orlas do Gragoatá, Boa Viagem, Icaraí, São Francisco, Charitas, Itaipu e Piratininga.

O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia, destaca a importância desse trabalho contínuo pelas ruas de Niterói.

“Mesmo após já termos feito a sanitização por todas as principais vias da cidade, seguimos com os caminhões fazendo a limpeza com o ‘Sais Quaternários de Amônio de Quinta Geração’. Nessa nova etapa, estamos passando também pelas vias secundárias e entrada das principais comunidades. Nossa equipe trabalha dia e noite e já chegamos a todos os bairros de Niterói, proporcionando um ambiente mais higienizado para toda a população. Seguiremos atuantes para vencermos essa guerra contra o coronavírus”, explicou o presidente da Companhia.

O produto age como uma película que mata os micro-organismos que estão no local (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e forma uma camada protetora que mantém a superfície desinfetada por semanas, dependendo da circulação de pessoas. A solução química é a mesma usada pela China e outros países da Europa para desinfecção das ruas.

Essa semana, diversos locais foram novamente higienizados. A equipe da Clin percorreu os bairros Boa Viagem, Icaraí, Gragoatá, São Francisco, Charitas, Centro, Engenho do Mato, Itaipu, Barreto, Fonseca, Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara, Rio do Ouro e Maria Paula. O trabalho seguirá enquanto for necessário para manter as ruas de Niterói em boas condições de higiene e saúde.

Primeira Etapa – Os trabalhos já foram realizados em todos os bairros de Niterói e também em grande parte das comunidades: 30 de Outubro, Abacaxi, Africano, Alarico, Alberto Laurentino /Sape, Arroz, Bela Vista Atalaia, Bela Vista/Sape, Beltrão, Bernardino, Boa Esperança, Boa Vista, Bomfim, Bonsucesso, Brasiliana, Bumba Velho, Buraco da Bacia, Caniçal, Cantagalo, Capim Melado, Caranguejo, Cascarejo, Castro Alves, Cavalão, Chácara, Cocada, Coelho, Coreia, Coronel Leôncio, Coruja, Cravinho, Cruz, Cutia, Dionisio Mendes, Dona Inês, Dona Zinha, Erasmo Braga, Estevão, Eucalipto, Facciotti/Sape, Fatima, Fazendinha/Badu, Formiga, Galinha, Grota, Guaporé, Herdy, Holofote, Iara, Ignácio Bezerra de Menezes, Igreja de Jurujuba, Igrejinha, Jacaré, Jonathas Botelho, Juca Branco, Lara Vilela 94, Maceió, Marcia Valéria, Makenze, Mams, Marítimo, Maruí, Mato Grosso, MIC (Morro da Ilha da Conceição), Monan, Morro da Luz, Morro do Estado, Morro do Pires, Nova Brasília, Oliveira Lima, Palácio, Palmeiras, Papagaio, Pátio da Leopoldina, Penha, Poço Largo, Ponte Velha, Preventório, Rato Molhado/Sape, Recanto das Garças, Ribeiro de Almeida (Rua 28), Rua 1, Rua C, D e F, Rua do Rumo, Sabão, Salinas, Santo Cristo, São Luiz, Sem Terra, Serrão, Silvino Pinto, Sítio Ferro, Souza, Souza Soares, Terreirão, Travs. Alice e Odete, Travessa da Fonte, Trav. Oto, Travessa 600, União, Vila Ipiranga, Vital Brasil e Zulu.