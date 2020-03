Sanitização realizada em cidades chinesas é aplicada em Icaraí

A Prefeitura de Niterói começou uma limpeza mais profunda em Icaraí. Para conter o avanço do coronavírus na cidade, equipes estão na Rua Coronel Moreira César, esquina com a Rua Miguel de Frias, usando a mesma tecnologia de sanitização usada em cidades chinesas. Estão sendo desinfectadas as paradas de ônibus e bancos.





O prefeito Rodrigo Neves explica que a ação terá início em Icaraí por ser o bairro que apresentou a maior proporção de casos do coronavírus até o momento. “A partir de reuniões por meio de videoconferências com o consul da China no Rio de Janeiro, Li Yang, e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, optamos por adotar mais essa medida para contribuir na eliminação do vírus em ambientes. Vamos fazer ações em locais públicos e também nas unidades hospitalares de referência ao atendimento do coronavírus”, explicou Neves.

Em apuração…