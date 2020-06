Sanitização é reforçada em Niterói

A Prefeitura de Niterói está reforçando o trabalho de sanitização nos bairros Fonseca e Icaraí, que são os que registraram maior número de casos confirmados de Covid-19. Equipes estão atuando em ruas e comunidades com a utilização do quaternário de amônia de quinta geração.

O produto age como uma película que mata os micro-organismos que estão no local (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e forma uma camada protetora que mantém a superfície desinfetada por semanas, dependendo da circulação de pessoas. A solução química é a mesma usada pela China e outros países da Europa para desinfecção das ruas.

O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia, destaca a importância desse trabalho contínuo pelas ruas de Niterói.

“Mesmo após termos feito a sanitização por todas as principais vias e comunidades de Niterói, seguimos com os caminhões e as equipes atuando em pontos onde identificamos a necessidade deste reforço. Seguiremos atuantes para vencermos essa guerra contra o coronavírus. A equipe da Clin continuará com o trabalho enquanto for preciso para manter as ruas de Niterói em boas condições de higiene e saúde”, afirma Luiz Fróes.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, enfatiza que Niterói foi a primeira cidade do Rio de Janeiro a fazer a sanitização de todos os bairros e das principais comunidades e que o reforço está acontecendo em pontos onde há maior circulação de pessoas.

“São quase três meses do início do isolamento social e não podemos afrouxar as ações de combate ao avanço do coronavírus na cidade. Estamos trabalhando para que Niterói mantenha a baixa taxa de transmissão e de letalidade, por isso, é tão importante somar as medidas de prevenção”, explica Dayse Monassa.

“Vamos refazer os bairros com maior incidência de casos que são Icaraí e Fonseca. Icaraí, por ser um bairro com muitos idosos, e o Fonseca é um bairro onde temos muitas comunidades”, ressaltou.