Sanitização continua em São Gonçalo

Os serviços de sanitização e pulverização de inseticida de São Gonçalo continuam em São Gonçalo. Nessa segunda-feira (25) os bairros contemplados são: Arsenal, Eliane, Ieda, São Miguel, Barro Vermelho, Mutuapira e Cruzeiro do Sul. A sanitização acontece nas ruas da cidade e órgãos públicos. O trabalho tem por objetivo romper a cápsula do coronavírus e eliminá-la do ambiente com o quaternário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina, mesma tecnologia usada na China.

Nesta semana, a sanitização beneficiará 31 bairros. Os locais são visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental em motofogs. Os bairros com maior índice de contaminação são priorizados, mas há visitação em todos os locais em semanas alternadas para que recebam a sanitização.

Programação Sanitização:

. Terça-feira (26): Engenho do Roçado, Ipiíba, Zé Garoto, Centro, Santa Catarina e Antonina

. Quarta-feira (27): Rio do Ouro, Pacheco, Marambaia, Vila Lage e Nova Cidade

. Quinta-feira (28): Várzea das Moças, Jardim Tiradentes, Lagoinha, Monjolos, Largo da Ideia, Covanca e Trindade

. Sexta-feira (29): Maria Paula, Jardim Miriambi, Vista Alegre, Neves, Luiz Caçador e Recanto das Acácias