Sanitização avança em regiões do Barreto, Engenhoca e Região Oceânica

A Prefeitura de Niterói começou nessa segunda-feira (30) a sanitização em dez locais da cidade. Entre as regiões que estão recebendo o serviço estão as comunidades do Barreto e Engenhoca, atuando no Marui, Pátio Leopoldina, Marítimo e no Pires. A Região Oceânica também está sendo sanitizada.

O serviço vai abranger Bonsucesso, no Hospital da Região Oceânica, Caniçal, a beira da Lagoa, Boa Esperança, Morro da Luz e Jacaré. Os profissionais que estão realizando o trabalho estão devidamente equipados e que a tecnologia é o mesma utilizada na China e na Europa para reduzir a possibilidade de contágio do coronavírus.













A tecnologia é a mesma aplicada na China: o quaternário de amônia de 5ª geração. O produto age como uma película que mata os micro-organismos que estão no local (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado de três a seis meses.