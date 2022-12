‘Sangue Latino’ ganha versão na voz de Roberta Spindel em parceria com Ney Matogrosso

Em maio de 2023, o clássico da música brasileira Sangue Latino completará 50 anos. A canção abriu o LP do grupo Secos e Molhados, gravado em maio/junho de 1973 e lançado em agosto do mesmo ano.

Para celebrar a ocasião, a cantora Roberta Spindel convidou o cantor Ney Matogrosso para gravarem juntos a canção, lançada pela gravadora Kuarup em parceria com o selo Algorock, distribuída pela The Orchard. Segundo Roberta, a música carrega um significado muito importante.



“Sangue Latino é um grito por liberdade. Uma canção que fala de um povo oprimido que clama por sua voz. É o sopro de esperança daquele que caminha ferido. Quando conversei com Paulinho Mendonça, autor da letra, sobre gravar essa canção, fiquei pensando no quanto esse cara viveu, devida à carga de sabedoria que essa poesia carrega. Mas fiquei impressionada ao saber que era um rapaz de apenas vinte poucos anos na época. Penso que poesias assim nascem das histórias vividas na alma. A melodia de João Ricardo também é impecável.”



Sobre Ney Matogrosso, ela não escondeu a emoção de gravar com o ídolo:

“Quando Ney Matogrosso aceitou o convite para gravá-la comigo, fiquei pensando em como sou grata à MPB, no quanto ela é importante para o nosso povo, na sua representatividade para nossa nação. Sangue Latino é uma música necessária nos tempos atuais. É poesia viva, é uma canção de protesto que há 50 anos já falava sobre a nossa realidade hoje,” diz uma emocionada Roberta.

Composição de João Ricardo e Paulinho Mendonça, a nova gravação contou com a direção artística de Lúcio Fernandes Costa; produção musical de Rodrigo Campello que também fez o arranjo e tocou violões, guitarra e teclados; Marcos Suzano na percussão; Federico Puppi no cello e Pedro Mibieli violinos e viola. Gravado e mixado no estúdio MiniStereo (RJ) por Rodrigo Campello; e gravações adicionais no Sambatown (RJ) por Marcos Suzano. Materizado no Classic Master por Carlos Freitas.



A cantora e compositora Roberta Spindel lançou em março de 2022 seu primeiro EP com participações de Suricato e Zeca Baleiro. Esta releitura contemporânea do clássico Sangue Latino será o segundo single do próximo EP, que será lançado em junho de 2023, e teve o single “Pérola” como o primeiro single. Em 2010 Roberta lançou o álbum “Dentro do meu olhar”, que contou com a participação de Caetano Veloso, e que teve duas faixas em trilhas de novelas da TV Globo.

O lançamento contará com apoio de vídeo clipe lançado simultaneamente, dirigido por China Trindad. Assessoria de imprensa de Ana Paula Romeiro e ações promocionais nas redes sociais produzidas pela agência Oopa.