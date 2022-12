´Sanfonada` pelos 110 anos de Luiz Gonzaga na escadaria do Municipal do Rio

Aberta ao público,“Sanfonada na Escadaria” apresenta repertório de Gonzagão, em apresentação acústica, com 25 integrantes da Orquestra Sanfônica e seu diretor musical, o maestro Marcelo Caldi

Para celebrar os 110 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, imortalizado em dezembro com o Dia do Forró, a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro se apresenta nas escadarias do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Veja:

Em formato acústico, com tradução simultânea em Libras, a “Sanfonada na escadaria” reúne vinte e seis músicos sanfoneiros nos dias 20 e 21 de dezembro, 3ªf e 4ªf, às 17h – para encantar trabalhadores do bairro do Centro no horário de retorno para casa.

Um inovador encontro com o repertório de grandes sucessos de Gonzagão, canções que todos sabem cantar e que fazem parte da memória coletiva do brasileiro, a “Sanfonada na escadaria” pretende reacender a memória e o legado musical de Luiz Gonzaga, suas tradições nordestinas, além de resgatar a sanfona para o cotidiano da população fluminense.

Formado por 25 musicistas, o grupo reúne com diversidade mulheres e homens, jovens, adultos e idosos, de todas as gerações e classes sociais, moradores das mais diversas áreas da região metropolitana da capital. Desde 2021, a Orquestra vem se apresentando em locais abertos na cidade e na ilha de Paquetá.

Repertório:

1. Forrozinho aperreado (Dominguinhos)

2. Essa é boa (Dominguinhos/Anastácia)

3. Velhos tempos (Dominguinhos)

4. Homenagem a Januário (Dominguinhos)

5. Sabiá (Luiz Gonzaga e Zé Dantas)

6. A vida do viajante (Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil)

7. Choro de fim de tarde (Marcelo Caldi)

8. Pensando em você (Marcelo Caldi e Raimundo Laureano) / Do nosso jeito (Marcelo Caldi e Gentil Cordeiro)

9. Fole funk (Marcelo Caldi)

10. Cabaceira mon amour (Sivuca)

11. Lamento nordestino (Roberto Stanganelli e Oswaldinho)

12. Feira de mangaio (Sivuca e Glorinha Gadelha)

13. Simplificando (Marcelo Caldi e Roberto Kauffmann)

14. Lembrei do Ceará (Marcelo Caldi)

15. Eu só quero um Xodó (Dominguinhos e Anastácia)

16. Olha pro céu (Luiz Gonzaga e José Fernandes)

17. O sanfoneiro só tocava isso (Geraldo Medeiros dos Santos e Haroldo Lobo)

18. Pedras que cantam (Dominguinhos e Fausto Nilo)

19. Asa branca (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira)

Serviço:

Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro | “Sanfonada na Escadaria” | Acústico

Homenagem aos 110 anos do mestre Luiz Gonzaga

Dia: 20 e 21 de dezembro de 2022 | 3ªf e 4ªf | 17h

Local: Escadarias do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Horário: 17h | Com tradução simultânea em Libras

Endereço: Praça Floriano, S/N – Centro, RJ

Classificação: Livre

Tempo: 110 minutos

Gratuito