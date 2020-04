SANCIONADO PROJETO DA RENDA BÁSICA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NÃO INSCRITOS NO CadÚnico

A expansão do programa Renda Básica Temporária para as famílias de alunos da rede municipal de Educação que não estão inscritas no CadUnico foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Niterói e assinada, nesta sexta-feira (24), pelo prefeito Rodrigo Neves. A medida será publicada no Diário Oficial deste sábado (25). A entrega dos cartões, no valor de R$ 500 por mês, que será pago em maio, junho e julho, acontecerá entre os dias 11 e 15 de maio. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira (24) por Rodrigo Neves, em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura.

“Eu recebi hoje da Câmara Municipal, o projeto de lei que eu tinha enviado quarta-feira, para a ampliação do programa Renda Básica Temporária para todas as famílias de alunos da rede municipal de Educação. Eu assinei hoje a sanção da lei. Estamos na fase do desenvolvimento e da base tecnológica e de auditoria deste projeto”, disse Rodrigo Neves. “Acredito que agora essas famílias estejam mais aliviadas. Muita gente me ligou e pediu essa ampliação pelas redes sociais. São famílias que a gente já deu a cesta básica, mas que também precisam deste suporte neste momento. Por isso, entendemos a necessidade e estamos atendendo a essa demanda também”.

Nova chance – As famílias incluídas no CadÚnico, que perderam o prazo de retirada dos cartões do programa Renda Básica Temporária, finalizado nesta sexta-feira (24), terão uma nova oportunidade. A Prefeitura de Niterói abrirá, neste sábado (25), os nove pontos de atendimento na cidade, de 9 às 17 horas. Já as famílias de alunos da rede municipal de Niterói, que não estão inscritas no CadUnico receberão os cartões no período de 11 a 15 de maio.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Axel Grael, enfatizou que o benefício de R$ 500 por mês, durante três meses, será pago nos dias 30 de abril, 30 de maio e 30 de junho. Axel Grael lembrou, ainda, que a Prefeitura montou um calendário de entrega organizado pela letra inicial do nome, com horário informado para evitar filas. Os guichês de atendimento foram dispostos de forma a evitar aglomeração.

“Ao retirar o cartão pré-pago nos locais indicados, você recebe a senha, e poderá utilizá-lo na rede credenciada de supermercados e farmácias. O crédito será efetuado no dia 30 como medida de segurança. Este auxílio é uma ajuda importante para que as famílias que tiveram suas atividades suspensas por conta da pandemia possam ficar em casa neste momento, cumprindo o isolamento social com segurança”, disse o secretário.

Nesta sexta-feira (24), foi a vez dos beneficiários com a primeira letra do nome iniciada por R, S, T, U, V, W Y, Z serem atendidos. Morador do Cantagalo, Rony dos Santos, 35 anos, foi um deles. Ele fez a retirada do cartão no Ciep Di Cavalcanti, no Badu.

“Esse auxílio vai ajudar bastante para que eu possa me manter nesses meses. O atendimento foi bem rápido e organizado, sem fila e sem aglomeração”, contou.

Neste sábado, a distribuição dos cartões acontece nos seguintes pontos: CEU Ismael Silva (Avenida Carlos Ermelindo Marins, 34, Jurujuba); Caio Martins (Rua Presidente Backer, s/n Icaraí); Caminho Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro); Horto do Barreto (Rua Doutor Luiz Palmier, s/n, Barreto); Horto do Fonseca (Alameda São Boaventura, 770, Fonseca); Escola Municipal Antinéia Miranda (Rodovia Amaral Peixoto, Km 2, Caramujo); CIEP 420 Di Cavalcanti (Estrada Caetano Monteiro, s/n, Badu); Escola Municipal Portugal Neves (Rua Quatorze, s/n, Piratininga); UMEI Vale Feliz (Rua Renato Pereira Machado, s/n, Engenho do Mato).



Para saber se tem direito ao Renda Básica Temporária e onde retirar o cartão, basta enviar um SMS para 28047 com o número do CPF do responsável da família. No site www.niteroi.rj.gov.br/rendabasica constam informações sobre o benefício e agendamento. Em caso de dúvidas, é possível ainda enviar uma mensagem por WhatsApp para o número 98099-1157 ou e-mail para psb@sasdh.niteroi.rj.br.