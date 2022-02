Sambódromo terá iluminação cenográfica permanente

A Prefeitura do Rio anunciou que o Sambódromo terá iluminação cenográfica definitiva a partir do Carnaval 2022. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes, ao lado dos presidentes da Riotur, Daniela Maia, e da Rioluz, Pierre Batista, durante visita à Avenida Marquês de Sapucaí, onde representantes das 12 escolas de samba do Grupo Especial testaram a pista do desfile, revitalizada pela Prefeitura, além da nova iluminação.

A nova iluminação cênica do Sambódromo custou R$ 16 milhões e além do Carnaval, os equipamentos poderão ser utilizados em outros eventos sediados na Marquês de Sapucaí. Estão sendo instalados 144 moving lights, 144 projetores led RGB, 288 projetores led, duas mesas de controle DMX, uma rede de controle, 24 quilômetros de fibra ótica e 14 câmeras de visualização para sala de controle.

– O Carnaval carioca vai acontecer a partir do dia 20 de abril. E vai ser mais uma vez o maior espetáculo da Terra aqui na Marquês de Sapucaí. Estamos saindo da pandemia e as pessoas ainda devem tomar os cuidados básicos e respeitar as regras neste período até o Carnaval, mas o Sambódromo já estaria pronto para começar hoje – afirmou o prefeito Eduardo Paes, que na chegada fez questão de cumprimentar todos os casais de mestre-sala e porta-bandeira, os passistas, e também ajudou a finalizar a pintura da pista da Sapucaí.

Em seguida, Paes falou sobre a reforma do Sambódromo, que ganhou áreas de escape em caso de incêndio e revitalização da pista de desfile.

– A reforma trouxe muito mais segurança para o público. Você tem hoje, por exemplo, rotas de escape de incêndio, entre outras coisas. Este ano teremos ainda uma iluminação cênica, toda diferente. O Sambódromo é um equipamento muito grande e muito antigo, que já passou por algumas reformas, mas tem sempre alguns ajustes a serem feitos.

Os novos equipamentos de iluminação fazem parte do programa Luz Maravilha, Parceria Público-Privada (PPP) que vai modernizar todos os pontos de iluminação pública do município até dezembro de 2022.

– Instalamos 14 câmeras na sala de controle, que vão facilitar todo esse movimento dos projetores na hora do desfile. Esse novo sistema de iluminação vai ficar como um legado para todos os eventos que forem realizados aqui na Sapucaí. Não tenho dúvida que o Carnaval deste ano será mais bonito e mais marcante do que os anteriores – disse o presidente da Rioluz, Pierre Batista.

No teste, cada escola foi representada por seu casal de mestre-sala e porta-bandeira, além de um casal de passistas. Os componentes percorreram um trecho da Avenida Marquês de Sapucaí, embalados pela bateria da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval, que levou cerca de 30 dos seus 300 ritmistas, sob o comando do Mestre Ciça.

– Com essa reforma e a nova iluminação, a Prefeitura mostra que entende que o Carnaval é um polo cultural e social, que serve também para o desenvolvimento econômico da cidade. As escolas de samba agradecem porque agora terão um palco iluminado para presentear o público com um grande espetáculo – declarou o vice-presidente da Liesa, Hélio Sório da Motta.

Pista recapeada

Na semana passada, a Prefeitura entregou a reforma do Sambódromo. Além de melhorias nos sistemas de drenagem e de prevenção e combate a incêndio, a pista de desfile recebeu fresagem, recapeamento asfáltico. Também foram feitas melhorias no sistema de drenagem para a captação das águas de chuva.

A nova pista foi aprovada pelos integrantes das escolas de samba. A primeira porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso, não escondia a emoção por voltar a pisar na Marquês de Sapucaí. Ela contou que conseguiu evoluir bem no teste da passarela do samba.

– Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Estão aprovadas a nova iluminação e a pintura da pista, está tudo lindo. Nós somos a maior identidade cultural do nosso povo. Viva o Samba! – disse uma emocionada Selminha, que neste Carnaval vai completar 30 anos de desfiles ao lado do mestre-sala Claudinho.

Novas datas para os desfiles das escolas de samba

Como se sabe, devido à pandemia de Covid-19, os desfiles das escolas de samba foram transferidos para o feriado de Tiradentes, em abril. Na semana passada, a Riotur divulgou o calendário oficial do Carnaval 2022.

– Essa melhoria na iluminação é um desejo antigo das escolas de samba. Estamos trazendo essa novidade para o Carnaval deste ano. Todo grande espetáculo tem uma iluminação especial. E essa ópera aberta que é o carnaval do Rio merecia essa nova iluminação, que vai potencializar a beleza do desfile das escolas de samba – afirmou a presidente da Riotur, Daniela Maia.

Desfiles no Sambódromo

20/4 (Quarta-feira) – Série Ouro – Liga RJ

21/4 (Quinta-feira) – Série Ouro – Liga RJ

22/4 (Sexta-feira) – Grupo Especial – Liesa

23/4 (Sábado) – Grupo Especial – Liesa

24/4 (Domingo) – Desfile das Crianças – Aesm-Rio

30/4 (Sábado) – Desfile das Campeãs – Liesa

Apuração

26/4 (Terça-feira) – Apuração das notas do Grupo Especial na Cidade do Samba

Desfiles na Intendente Magalhães

20/4 (Quarta-feira) – Federação de blocos

21/4 (Quinta-feira) – Grupo de Avaliação – Superliga

22/4 (Sexta-feira) – Série Bronze – Superliga

29/4 (Sexta-feira) – Série Prata – Superliga

30/4 (Sábado) – Série Prata – Superliga

1/5 (Domingo) – Grupos de Acesso B e C – Livres

Terreirão do Samba

As atrações estão programadas para ocorrer entre os dias 20 e 23 de abril, além do dia 30 de abril.