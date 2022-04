Samba vai invadir São Francisco no fim de semana

A primeira edição da “Semana Samba”, uma série de shows que celebra o ritmo musical carioca na cidade será realizada no próximo final de semana. Os espetáculos ocupam o palco em dois dias, sábado (16) e domingo (17), na Praça do Rádio Amador, em São Francisco. Nomes de grande destaque do samba raiz já estão escalados, dentre esses, Mart’nália, Toninho Geraes, Moyses Marques, Boitatá e muitos outros. O evento será gratuito.



No sábado (16), a partir das 16h, vai rolar a apresentação da DJ Nicole, logo em seguida tem o Show Candongueiro com participação especial de Alana Moraes e Chico Alves. Às 21h30, será a vez do Boitatá e Moyses Marques comandarem o palco. E pra finalizar a Semana Samba, no próximo domingo (17), a partir das 21h, acontecerá o show da cantora Mart’nália.

PROGRAMAÇÃO SEMANA SAMBA



Sábado 16/04

16h -17h: DJ Nicole

17h – 18h30: Show Candongueiro (participação especial Alana Moraes e Chico Alves)

18h30 – 19h10: Dj Nicole

19h15 – 20h45: Samba Social Clube (participação especial Inácio Rios e Mariana Braga)

20h45 – 21h20: Dj Nicole

21h30 – 23h: Show Boitatá com Moyses Marques





Domingo 17/04

16h – 17h: DJ Guilherme Mello

17h – 18h30: Banda de Abertura – Terreiro da Vovó (Part. Especial Didu Nogueira e Marquinho Diniz)

18h30 – 19h10: DJ Guilherme Melo 19h15 – 20h45 Toninho Geraes

20h45 – 21h20: DJ Guilherme Melo

21h30 – 23h: Show principal Mart’nália