Samba e boa ação. LBV entrega doações para ritmistas de escola de samba

A pandemia de Covid tem afetado de maneira dura diversos segmentos da área cultural, inclusive o mundo do samba. E foi pensando em ajudar os profissionais do tradicional ritmo brasileiro que a Legião da Boa Vontade (LBV) entregou uma tonelada de donativos para os ritmistas da Unidos da Tijuca, tradicional agremiação do carnaval carioca.

Através da campanha DIGA SIM!, realizada no último dia 30 de maio, a entidade conseguiu arrecadar doações de alimentos e kits de higiene e limpeza, além de 2.500 pacotes de biscoitos para integrantes da bateria da agremiação e da comunidade. A iniciativa foi comandada pelo cantor e compositor Dudu Nobre

Essa é uma das estratégias que a LBV encontrou para seguir com iniciativas de mobilização social para ajudar o maior número pessoas. A entidade tem como meta de entregar, por meio de sua campanha DIGA SIM!, nas cinco regiões do país, 104.176 cestas de alimentos; 311.346 litros de leite; 110.176 kits de higiene e de limpeza; 25 mil kits pedagógicos; e ainda 20 mil cobertores para famílias que residem em regiões onde o inverno é mais rigoroso.

Durante o evento, Dudu Nobre não só agradeceu como também ressaltou a importância das parcerias institucionais para a realização de ações como a que foi realizada pela LBV. Outra personalidade importante no mundo do samba a agradecer a Legião da Boa Vontade foi o mestre de bateria Casagrande. Responsável pela bateria que recebeu as doações, Casagrande esteve presente à quadra da Unidos da Tijuca para acompanhar bem de perto a entrega das cestas básicas, dos kits de higiene e limpeza e dos biscoitos, aos seus ritmistas.

Foto: Pedro Paulo