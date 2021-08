Samba do Zé recebe neste domingo Xande de Pilares e o Grupo Sambe como uma mulher

Evento terá como convidados Criss Massa, Renato Dhimuier e Salame Valério. Nos intervalos tem Claudinho DJ

Domingo, dia 15 de agosto, a partir das 12h, tem o “Samba do Zé, que recebe Xande de Pilares ao vivo, no Alma de Boêmio de Campo Grande, que fica na Estrada da Cachamorra 782 (em frente ao posto Ale) Campo grande -RJ. O evento terá um super show com o Grupo Sambe como uma mulher e convidados: Criss Massa, Renato Dhimuier e Salame Valério são algumas das atrações. Nos intervalos tem Claudinho DJ, animando o público.

Por conta da COVID-19, o show está seguindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde – OMS, sendo realizado com capacidade de 40% , em ambientes fechados conforme determinação da Prefeitura do Rio. O espaço está totalmente adaptado para trazer mais segurança e organização para o público presente. Além disso, a produção do evento está tomando todas medidas de controle sanitário tais como medição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara, sabonete líquido e álcool em gel 70%, em todas as dependências da casa que tem parquinho infantil para as crianças.

Sobre Xande de Pilares

Xande de Pilares retornou aos palcos com um show recentemente intitulado “Nos Braços do Povo”, que dá nome ao seu primeiro DVD em carreira solo, lançado em 2020.

O repertório traz regravações de sucessos e canções inéditas que fazem parte deste trabalho mais recente. Entre elas, “Nos Braços do Povo” (André Renato / Xande de Pilares), “Carreira Solo” (André Renato / Rhuan André), “Deus é Mais” (Xande de Pilares / Leandro Fab / Ronaldo Barcellos Da Silva), “Tente Me Perdoar” (Serginho Meriti / Xande de Pilares), “Minha Opinião” (Xande de Pilares), “Pão que Alimenta” (Edson Cortes/Binho Sá/Wantuir), ‘Tem Que Provar Que Merece” (André Renato /Gilson Bernini/ Xande de Pilares), “Clareou” (Serginho Meriti / Rodrigo Leite), “Tá Escrito” (Xande de Pilares/ Gilson Bernini /Carlinhos Madureira), “Gratidão” (André Renato / Ronaldo Barcellos Da Silva), “Perseverança” (Zé Roberto), “Samba de Arerê” (Arlindo Cruz/ Xande de Pilares / Mauro Júnior), “Fã do Amor da Gente” (André Renato / Ronaldo Barcellos Da Silva) e “Meu Pitel” (André Renato e Sereno).

Artista se apresenta neste domingo no Samba do Zé

Além de ter feito e participado de várias apresentações ao vivo pela internet, Xande de Pilares compôs mais de 400 músicas durante a pandemia. No começo deste ano, o artista deu início ao “Xamarote”, lives realizadas pelo Instagram que receberam convidados como Caetano Veloso, Sombrinha, Ferrugem, Délcio Luiz, entre outros. Devido ao sucesso deste projeto, o cantor resolveu reformular, transferindo a transmissão para o canal no YouTube, a partir deste mês de agosto.

Sobre o Grupo Sambe como uma mulher

Grupo feminino que se destaca no cenário das rodas de samba pelo seu lacre, baque e passe. São oito meninas que se encontraram em um 8 de março desses da vida pra bater pagode e viram ali uma oportunidade de mostrar que mulher segura a “palma da mão” e o “fá maior”com muita sabedoria, encanto e respeito.

O que tocam

Especialidade: Samba de raiz. Possibilidades de repertório: Pagode retrô e atual Samba enredo Axé e música baiana.

INTEGRANTES & PALCO VOZ – Ane Lopes CAVACO e voz – Viviane Araújo PANDEIRO e voz – Lisa Carvalho SURDO E CUÍCA – Renata Tougeiro TANTAN – Yasmin Tavares CONGAS E TIMBAL – Thainara Castro

Serviço



Samba do Zé recebe “Xande de Pilares e o Grupo Sambe como uma mulher”

Participações: Criss Massa, Renato Dhimuier e Salame Valério são algumas das atrações. Nos intervalos tem Claudinho DJ, animando o público.

Local: Alma de Boêmio , em Campo Grande.

Endereço: Estrada da Cachamorra 782 (em frente ao posto Ale) Campo Grande.

Dia: 15 de agosto – domingo

Horário: 12H ÀS 21H.

Os valores estão entre R$40 e R$350 . Camarotes e mesas. Mais informações informações pelos telefones: (21) 97416-4866/ 21 99337-3139 ou pelo link: https://www.eventbrite.com.br/…/samba-do-ze-tickets…

Classificação: 12 anos.

Capacidade: (capacidade de 40%)

Classificação: 12 anos