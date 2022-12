Samba com tango: compositor da Viradouro é fanático pela Argentina

Nada mais brasileiro do que um sambista, morador do Grande Rio de Janeiro e fanático pela seleção… da Argentina? Sim, isto existe. É o caso de Felipe Filósofo, compositor de sambas da escola niteroiense Unidos do Viradouro, professor de Filosofia e morador do bairro Rio do Ouro, na divisa entre Niterói e São Gonçalo.

A casa dele foi toda personalizada para torcer pelos “Hermanos” durante a Copa do Mundo do Catar 2022. O apoio será intensificado durante a decisão contra a França, no próximo domingo (18). Ele afirma que sua paixão pela albiceleste é algo que não se explica. Para isso, ele recorre a uma de suas profissões, explicando sobre conceitos como a afetividade e a sensibilidade.

“Sou compositor de samba e professor de Filosofia. Como levo a vida toda pautada na arte e na filosofia, acredito na sensibilidade. Minha relação com a Seleção Argentina é afetiva, totalmente conectada com a paixão. O amor é algo que não está no âmbito do racional, do argumento. É apenas sentir”, disse.

Entretanto, essa paixão não surgiu do nada. Após assistir ao duelo entre Argentina x Uruguai, pela Copa América de 1989, Felipe se encantou por um certo Diego Armando Maradona que, mesmo com sua seleção saindo derrotada, deu um verdadeiro show em campo e despertou os sentimentos do então menino de 8 anos.

“Em 1989, houve Argentina x Uruguai, no Maracanã. Maradona tentou fazer um gol do meio de campo e errou. Eu tinha 8 anos e consegui conhecer pessoalmente o Maradona. Meu pai deu um jeito de me colocar perto dele. Ainda o encontrei no dia seguinte, em Copacabana. Lembro que prometi a ele de que torceria para a Argentina na Copa de 1990”, contou.

Felipe fez a “cronologia da paixão”. Começou com Maradona, foi afirmada com visitas ao país vizinho e consolidada com o surgimento de outra fera do esporte: Lionel Messi. Perguntado se já sofreu preconceito de brasileiros por torcer pela Argentina, o sambista foi categórico ao responder: “por incrível que pareça, não”.

“Argentina ou é amada ou odiada. É colocar o futebol na ponta da chuteira. A partir dali, foi paixão intensa. Fui para lá algumas vezes e depois veio Messi. Torço para a Argentina fanaticamente contra o Brasil. Como se fosse meu time. Por incrível que pareça nunca sofri. As pessoas levam na esportiva. Em 2014 fui aos jogos e ficava perto dos argentinos”, completou.

Ao longo dos últimos anos, tem ficado notória a perda de identificação do torcedor brasileiro com sua seleção, a ponto de pessoas como Felipe e outros espalhados pelo país optarem por torcer para uma rival. Para o sambista e professor, a explicação para isso pode estar atrelada ao estilo de jogo que, aos poucos, deixa d elado o “futebol arte” e se assemelha com o europeu.

“Eu acredito que é um sintoma de uma perda de poesia, de estética na questão do futebol. O Brasil em grandes jogadores, mas tem que ter cuidado para não perder isso. O que aproxima o brasileiro da seleção é a estética, o futebol arte, a beleza do drible, da pintura do gol. A questão é tão complexa que passa a ser de visão de mundo”, completou.