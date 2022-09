Samba autêntico de Glória Bonfim neste sábado no Candongueiro

Neste sábado, dia 10 de setembro, a partir das 18h, a tradicional casa de samba Candongueiro, em Niterói, recebe a grande cantora e compositora Glória Bonfim, uma baiana de voz marcante.

Glória é uma das mais expressivas e autênticas vozes que se conhece. Seu canto primitivo, forte, verdadeiro, despretensioso e absolutamente intuitivo é um diamante bruto que representa, de forma emocionada, a cultura dos terreiros de candomblé, trazida pelos negros africanos e mantida aqui pelos mestiços brasileiros.

Seu repertório foi recolhido a partir da obra de Paulo César Pinheiro, compositor preferido da cantora, que a ela o entregou como um presente. Todas as músicas abordam temas ligados ao candomblé, e muitas têm a forma de cantigas de santo, utilizadas em rituais. A característica dessas cantigas se iniciarem por uma invocação, puxada pelos babalorixás ou yalorixás e respondida pelo coro das yaôs, é respeitada por todos, se impondo aqui a qualquer concepção de arranjo.

Um pouco mais de Glória Bonfim

A história dessa baiana é comovente e cinematográfica. Nascida em Areal, um pequeno povoado no interior da Bahia, Glória era requisitada desde muito menina pra cantar nas redondezas, em festas de casamento, batizados etc.

Ela conta que muitas vezes foi tirada da cama por seu Tutu, festeiro do lugar, vestindo um camisú (daqueles de cambraia com calçola igual) e levada no balaio de um jegue pra animar essas festas. Não havia rádio e muito menos disco naqueles lugarejos em que a festa dependia dos músicos e cantores da região. Filha de Domingas e Miguel, a pequena intérprete de oito anos agradava a todos com sua voz potente. De cima de um caixote de madeira, era ouvida de longe, garantindo boa dança e boa festa!

Década de 60, o rock chegando às capitais, e o hit da pequena cantora era a valsa “Viagem”, de João de Aquino e Paulo César Pinheiro. A partir daqueles dias, a menininha começa a sonhar em ser cantora de verdade. Aos quatorze anos veio pro Rio à procura de melhores oportunidades. Exerceu diversas profissões e continuou cantando, nos finais de semana, nas rodas de samba do subúrbio, nas quadras de escolas de samba. Ali conheceu mestre Marçal que, encantado com sua voz, apelidou-a de Baianinha e convidou-a para as rodas da Velha Guarda da Portela.

Sobre O Candongueiro

Em três décadas de existência, a respeitada casa de samba, já recebeu grandes nomes da música como Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Luiz Carlos da Vila, Monarco, Moacyr Luz, Guilherme de Brito, Walter Alfaiate, Nelson Sargento, Délcio Carvalho, Dudu Nobre, Aniceto do Império, a Velha Guarda da Portela, entre muitos outros sambistas e compositores que se juntam aos músicos do Candongueiro para fazer muito samba de raiz, acompanhados pela alegria do público, que canta e dança, fazendo o evento ser único.

Reprodução Facebook

Considerada por muitos, como a melhor roda de samba do Brasil, a roda do Candongueiro retoma suas atividades, sempre com participações especiais. Reconhecido por sua fidelidade ao estilo e pela consistência musical, proporciona interação com o público, uma vez que a mesa sem palco permitia a proximidade com os músicos, em sambas cantados ininterruptamente em coro e batidos na palma da mão, como os antigos faziam.

O Candogueiro esta localizado na Estrada Velha de Maricá, 1554, em Pendotiba, Niterói/RJ.

Informações, Reservas e Ingressos Antecipados entre em contato pelo Whatsapp comercial 2172841830. Valores antecipado, R$ 15 reais (quinze reais). Na hora, o ingresso será vendido a R$ 25,00 (vinte e cinco reais). A compra de ingressos antecipados é limitada e pode ser feita até sábado, dia 10, às 12:00h. É necessário apresentar comprovante de vacinação COVID com pelo menos duas doses.

Conheça do Candogueiro nas redes oficiais Facebook/candongueiro.oficial e Instagram: @candongueiro.oficial