Samantha Schmütz chega a ter o Instagram desativo, mas consegue recuperar a conta

Conhecida por não ter papas na língua em criticar o presidente Jair Bolsonaro, e nem por poupar os artistas que o apoiam, a atriz niteroiense Samantha Schmütz chegou a ter seu perfil no Instagram desativado neste domingo (13). Em publicação feita no Twitter fez um protesto afirmando que não se calaria.

Querem me enterrar mas , esqueceram que sou semente !!!! #desativarammeuinstagra — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) June 13, 2021

Entretanto, cinco horas depois de ter a conta desativada, o perfil voltou ao normal. A atriz celebrou a situação, mas não sem deixar de dar uma cutucada.

Voltaram com minha conta do Instagram !!!!! Não vamos calar, combinado!?! — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) June 13, 2021

Após ter a conta reativada, ela compartilhou no stories do Instagram uma série de status de amigos que protestaram contra ela ter sido removida da rede social.

Há aproximadamente três semanas ela e Juliana Paes estão se estranhando nas redes sociais e o motivo tem a ver com política. Tudo começou quando Juliana se defendeu dos ataques de “uma colega”, sem citar o nome de quem era, dizendo que não apoiada Bolsonaro. Entretanto, se soube que ela se referia à Samantha quando a própria respondeu à crítica.

Na última quinta-feira (10), Samantha curtiu uma montagem que fizeram do rosto de Juliana Paes com o rosto de transformando virtualmente no de Jair Bolsonaro, aumento ainda mais a polêmica entre elas.