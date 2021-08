Saltos ornamentais: Ingrid Oliveira encerra participação na plataforma de 10 metros

Ingrid Oliveira estreou na plataforma de 10m nos Jogos Olímpicos de Tóquio e não passou para as semifinais nos saltos ornamentais. A brasileira, que disputa sua segunda edição de Jogos Olímpicos, agora quer avaliar o desempenho na piscina de Tóquio para tirar aprendizados para o caminho até Paris 2024.

Ingrid foi muito bem em seu primeiro salto e conseguiu 65.60 pontos. No segundo, manteve o nível da pontuação, com 64.00. A brasileira recebeu 57.00 pela terceira tentativa e terminou a rotação na oitava colocação.

A saltadora, porém, cometeu novos erros na quarta tentativa e somou 48.00, caindo para a décima quarta posição. No último salto, voltou a errar e tirou apenas 26.60, finalizando com um total de 261.20, que lhe deu a 24a colocação.

“São coisas que acontecem. Esporte é feito disso. Eu estou triste porque nos meus treinos eu acertei todos os meus saltos e eu sabia que tinha condições de fazer tudo igual. Na hora da prova, não consegui fazer o que eu vinha treinando. No quarto salto, que é meu melhor, não consegui perceber se saí forte ou fraco, e isso fez com que eu errasse bastante. Eu precisava muito acertá-lo porque o último salto eu estava treinando há pouco tempo e todo mundo sabia disso. E aí a pressão ficou totalmente em cima dele, um salto novo, que eu tentei com todas as forças acertar, mas acabou que saí mais forte do que deveria e não consegui pontuação boa para passar para a semi”, analisou. “Tenho que ver onde errei e tentar tudo para Paris 2024.”

Em sua segunda edição olímpica, Ingrid é a veterana da equipe brasileira em Tóquio. O time ainda conta com Luana Lira (trampolim 3m), Isaac Souza (plataforma 10m) e Kawan Pereira (plataforma 10m), de apenas 19 anos.