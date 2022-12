Salário mínimo ideal é de R$ 6.575,30, segundo pesquisa do Dieese

Segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo hoje é 5,43 vezes menor que o ideal no país. O levantamento é atualizado mensalmente.

As informações mais recentes mostram que o valor necessário para manter uma família de quatro pessoas no Brasil chegou a R$ 6.575,30 em novembro, enquanto o mínimo atual é de R$ 1.212. Em outubro, a quantia necessária era R$ 6.458,86.

O valor ideal é aquele capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. A pesquisa é feita nas 27 capitais brasileiras.

Cesta básica

Em novembro, a cesta básica mais cara do país estava no estado de São Paulo, onde o preço médio chegou a R$ 782,68. Entre as 17 capitais analisadas no mês passado, o valor mais barato foi encontrado em Aracaju (SE), onde o pacote custou em média R$ 511,97.

Ainda de acordo com estudo do Dieese, o brasileiro comprometeu 59,47% do seu salário mínimo líquido com despesas com alimentação básica em 2022.