Salário mínimo de 2022 pode chegar a R$ 1,2 mil

Devido a inflação alta que reflete no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), existe a previsão do governo federal de que o salário mínimo, em 2022, chegue a R$ 1.210,44. Com reajuste que chega a 10,04% é uma alta recorde sendo este o maior reajuste dos últimos seis anos, quando em 2016 o salário mínimo sofreu um aumento de 11,06%, subindo de R$ 788 para R$ 880 no respectivo ano.

Pela lei nenhuma empresa pode oferecer a qualquer trabalhador um valor inferior ao definido como salário mínimo federal ou ainda ao piso salarial regional. No entanto, é importante lembrar que em jornadas de trabalho reduzidas (menos que 8 horas diárias) as empresas podem oferecer uma remuneração proporcional ao número de horas trabalhadas, desde que seja respeitado as diretrizes definidas pelo governo.

A última vez que foi visto um reajuste tão alto foi em 2016 que a elevação foi superior, 11,6%, passando de R$ 788, para R$ 880.

Segundo o governo esse aumento é preocupante, principalmente se tratando dos benéficos do INSS, de acordo com o ministério da economia para cada real aumentado no salário mínimo, cerca de R$ 315 milhões a mais sairão dos cofres públicos para o pagamentos de aposentadorias e pensões.

Como por exemplo o seguro desemprego que é pago entre três a cinco parcelas para trabalhadores demitidos sem justa causa, como esse beneficio também é baseado no piso nacional, o trabalhador receberá no mínimo R$ 1.200 em 2022. O mesmo vale para o PIS/PASEP e outros programas e benéficos do governo que tem como base o salário mínimo.