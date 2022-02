Salão principal de exposições do MAC passa por manutenção

A exposição coletiva “Suburbanidades: O lugar da periferia na arte contemporânea”, ficou aberta ao público, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), até o último dia 12. Com a retirada das obras no final de semana o salão do espaço cultural está temporariamente fechado para manutenção do sistema de ar condicionado. A medida acontece periodicamente mas o pátio e área externa estão abertos para a visitação.

O presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN), Marcos Sabino, explicou que a manutenção é preventiva, assim como outros equipamentos culturais também passam por esses procedimentos. Recentemente o Theatro Municipal de Niterói, no Centro, passou por reparos e ficou janeiro fechado, como acontece todo ano. “Todo museu tem que fazer esse tipo de manutenção. O sistema de climatização do MAC é complexo e uma empresa está fazendo todos os testes e reparos que precisam”, contou.

Sabino ainda frisou que o ar condicionado do MAC precisa atender as demandas de exposições de todo o mundo, mas a área externa está aberta. “O pátio está aberto para os visitantes e em breve tudo estará normalizado”, completou. A visitação no pátio pode ser feita diariamente das 9h às 18h e da galeria, quando estiver aberta, pode ser feita de terça a domingo, das 11h às 16h.

Raquel Morais