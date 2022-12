Sala Nelson recebe a adaptação de “O Cortiço”

Leonardo Oliveira Brito

A escola de teatro Oficina Versátil e seus alunos apresentam a adaptação do clássico de Aluísio de Azevedo, O Cortiço, nesta terça-feira, 6 de dezembro, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, Niterói.



Na trama, o público acompanha uma representação crítica da realidade brasileira do século XIX. João Romão, dono do cortiço, é um ganancioso comerciante português que constrói moradias de baixo custo para obter renda. Ele vive com Bertoleza, uma mulher negra escravizada que o ajuda em seus trabalhos. O cortiço que é erguido aos poucos, revolta o negociante Miranda, com quem trava uma briga por causa da construção.



Há quase 5 anos localizada em Niterói, o curso vem ensinando aos seus alunos diversas técnicas de atuação para teatro, TV, cinema, mídias sociais e elaborando espetáculos por toda a cidade. Os atores já se apresentaram no Teatro Eduardo Kraichete (Fala Que Eu Improviso | O Mágico de Oz), Teatro Abel (Retalho de Nós | Se Eu Contar Ninguém Acredita | O Que Eu Tenho a Dizer), Espaço Cultural Correios (ImproChampions), entre outros



Texto: Aluísio de Azevedo

Adaptação: Turma Ribalta – Oficina Versátil

Direção: Marcelo de Andrade

Produção: Oficina Versátil

Fotografia: Carolina Redfield

Design: Thaiz Batista

Elenco: Maya Krause, Pedro Barreiro Menezes, Vitor Fasura, Lucas Hallais, Pedro Gabriel, Ana Luiza, Gláucio Almeida , Bruno Souto, Giovanna Garcia, Karol Costa, Larissa Christina.



Serviço

Evento: peça “O Cortiço”

Data: Terça-feira, 06 de dezembro de 2022

Horário: 20h

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Adquira os ingressos no Sympla – https://bileto.sympla.com.br/event/75141/d/149574/s/984130

Classificação Indicativa: 14 anos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói

