Sala Carlos Couto faz live com palhaço Churumello

A Sala Carlos Couto apresenta no dia 16 de maio, às 16h, a live”Live seus pincéis”, com o Palhaço Churumello, o artista Tiago Carva, que dá vida ao Palhaço Churumello ensinará as crianças ou até mesmo os adultos a pintarem com os materiais de pintura e desenho que tem em casa.

Tiago Carva, criador do Palhaço Churumello é designer de formação pela PUC-RJ, artista circense pelo Espaço Atua e em palhaçaria pela ESLIPA. Participa anualmente de convenções de circo e palhaço como a EuRiso (Fernandópolis, SP), Circo Volante (Mariana, MG), Convenção Brasileira de Malabares e Circo (Goiânia, GO), realizando oficinas, intervenções artísticas e espetáculos/números . Artista multifacetado, buscou reunir no seu palhaço a sua multiplicidade de linguagens artísticas. Em 2015, estreou seu espetáculo “A incrível mala do Palhaço Churumello”. Em 2016, estreou o número “Um pintor nada equilibrado”, durante o Pólo Carioca de Circo, do Grupo Off-Sina. Em 2013, fundou a Churumello Circus – empresa especializada em oficinas, atrações, performances e espetáculos circenses para escolas, eventos e teatros, mantendo sua missão de multiplicação da linguagem do circo.

Plataforma de exibição: Instagram @salacarloscouto