Unidades de emergência e urgência que funcionam no Carnaval

Com os feriados chegando, é sempre bom saber quais são as unidades de emergência e urgência que vão estar funcionando 24h por dia no município.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que os municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca, vão funcionar.

O Samu estará de prontidão com a sua frota completa. Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) e os serviços de Residência Terapêutica (SRT)

Já as unidades da rede ambulatorial, como módulos do Médico de Família, Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde, não vão funcionar e só vão reabrir na segunda-feira (25), assim como a vacinação contra a Covid-19 e gripe. Não haverá vacinação no período de 21 a 24 de abril.

Atendimento de emergência

Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT, ex-CPN)

Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 – Bairro de Fátima

Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (Umam)

Estrada Francisco da Cruz Nunes Filho, s/n° – Piratininga

Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional do Largo da Batalha

Rua Vereador Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional da Engenhoca

Avenida Professor João Brasil, S/Nº – Engenhoca

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192)

Emergência psiquiátrica: Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (24 horas)

Avenida Quintino Bocaiúva s/n° – Jurujuba

Emergência do Aparelho Digestivo: Hospital Orêncio de Freitas (24 horas)

Avenida Machado, s/n° – Barreto

Emergência Infantil: Hospital Getúlio Vargas Filho – (24 horas)

Rua Teixeira de Freitas, s/nº – Fonseca

Emergência obstétrica: Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR)

Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/n, Charitas

O retorno da vacinação ocorrerá na segunda-feira (25), das 8h às 17h, com entrada até às 16h.