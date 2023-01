Saiba quais praias de Niterói estão próprias para banho

A previsão para o final de semana, em Niterói, é de chuva. Mesmo assim, com o tempo abafado, muita gente recorre às praias para se refrescar. O jornal A TRIBUNA preparou uma lista de praias da cidade onde a balneabilidade é recomendada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), segundo boletim divulgado na última quarta-feira (18).

O INEA explica que a balneabilidade é imprópria se o último resultado for superior a 400 (NMP de Enterococos/100mL) ou se nas últimas 5 campanhas, dois ou mais resultados forem superiores a 100 (NMP de Enterococos/100 mL). O referencial de localização leva em consideração que o observador está de frente para o mar. O instituto recomenda evitar o banho de mar nas primeiras horas após a ocorrência de chuvas e próximo a saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.

Praia do Sossego – Foto: Arquivo/A Tribuna

Entre as praias da Baía de Guanabara e Oceânicas, estão recomendadas as seguintes:

– Gragoatá

– Flechas (apenas na altura do nº 163)

– Icaraí (exceto em frente à Rua Mariz e Barros)

– São Francisco (exceto em frente à Rua Caraíbas)

– Charitas (exceto à direita do Clube Naval)

– Eva

– Piratininga

– Sossego

– Camboinhas

– Itaipu

– Itacoatiara

Já as seguintes praias estão impróprias:

– Boa Viagem

– Jurujuba

– Adão

Previsão do tempo

De acordo com a plataforma Climatempo, para este sábado (21), a previsão é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24ºC e máxima de 30ºC, com 80% de probabilidade de chuva. No domingo (22), a previsão é a mesma de sábado, mas com a chuva parando á noite. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC, com 90% de probabilidade de chuva.