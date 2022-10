Saiba onde ver Flamengo e Athlético-PR em Niterói

Os flamenguistas interessados em assistir ao jogo do Flamengo, na final da Copa Libertadores, sábado (29), às 17h, contra o Athlético Paranaense, podem curtir a partida em diferentes pontos de Niterói. Do Jardim Icaraí a São Francisco, na Zona Sul, passando pela Região Oceânica (RO) e o Centro, o que não faltam são opções. Confira!

Na Rua Leandro Mota, no Jardim Icaraí, o torcedor pode ver o jogo em lugares como o Espetto & Cia e o Deck Jardim.

Outra opção próxima, para quem é fã de futebol, é o ‘Cerol’ (Sports Bar), que fica na Rua Dr. Tavares de Macedo, 108, em Icaraí.

Já em São Francisco, uma dica de lugar aconchegante para assistir ao jogo é o restaurante Noi, que fica na Avenida Quintino Bocaiuva, 201.

Quem estiver pela RO, mais precisamente na Praia de Itaipu nº5, pode sentar e pedir um chopp para assistir à partida no Bar do Jorginho.

O torcedor que estiver pelo Centro pode assistir à final no Requinte, na Avenida Amaral Peixoto, nº 370, ou no Arretado, que fica na Av. Visconde do Rio Branco, 655.

Divirta-se!