Saiba o que funciona no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi levou Niterói e São Gonçalo a decretar ponto facultativo nesta sexta-feira (17). Diante disso, alguns serviços públicos e privados sofrerão alterações em seus horários de funcionamento. Para aqueles que pretendem viajar, é bom ficar mais atentos nas estradas, porque começou o esquema especial de trânsito.

Previsão do tempo

Quem vai curtir o feriado na praia, é preciso mudar os planos. Nesta quinta (16) e sexta-feira (17), a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chances de chuvas. A mínima é de 15º com máxima de 27º.

Já no fim de semana, o clima muda. Sábado (18), o sol ainda aparece entre as nuvens pela manhã, mas à tarde e à noite vai ter pancadas de chuva. A mínima é de 18º com máxima de 28º.

E, no domingo (19), o sol não aparece, o tempo fica nublado com chuva pela manhã e durante a tarde até o anoitecer pode garoar. A mínima é de 19º e máxima de 20º.

Trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), começou nesta quarta-feira (15), Operação Corpus Christi 2022 que acaba domingo (19).

De acordo com a PRF, haverá reforço do policiamento em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Esses pontos são identificados de acordo com as estatísticas e análise da gestão local para garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez no trânsito.

Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra a BR-101 RJ/Norte, a operação especial para este feriado começou nesta quarta-feira (15) e a estimativa entre os dias 15 e 20 de junho, é que cerca de 465 mil veículos passem nos 322 km de rodovia entre Niterói e a divisa com Campos dos Goytacazes.

A concessionária informa que o pico previsto na saída será nesta quarta (15), entre das 14h às 21h, e quinta (16) das 6h às 14h, com 79 mil e 73 mil veículos, respectivamente. No retorno, 95 mil veículos são esperados no domingo (19), com o pico previsto para o horário das 15h às 21h.

Já na Ponte Rio-Niterói, a previsão é que cerca de 719 mil veículos passem entre os dias 15 e 20 de junho, nos dois sentidos. Porém, segundo a Ecoponte, o maior fluxo será na quarta-feira (15), com cerca de 85 mil veículos seguindo para Niterói e cidades da Região dos Lagos.

E na volta do feriado, em direção ao Rio, a estimativa é que 165 mil veículos passem pela ponte entre domingo (19) e segunda-feira (20).

Barcas

O funcionamento das barcas, nesta quinta e sexta-feira na linha Arariboia, será como nos domingos e feriados. O intervalo entre as barcas vai ser de uma hora, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h na rota Rio-Niterói.

De acordo com a CCR Barcas, nos dois dias não terá operação nas linhas Charitas e Cocotá.

Busca por passagens e hospedagens

Segundo previsão da concessionária que administra a Rodoviária Roberto Silveira, 17.800 pessoas deverão utilizar o terminal, de 15 a 20 de junho.

As empresas que operam no terminal disponibilizaram um total de 1.830 ônibus, destes 480 são extras. Os destinos mais procurados são as cidades das regiões dos Lagos, Serrana, e interior do Estado do Rio, além de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

E em relação às hospedagens, de acordo com os dados divulgados pela Associação Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), até o momento a rede hoteleira do interior do Rio de Janeiro registra uma média de 80,27% dos quartos reservados para o período de 16 a 19 de junho. Já o portal Hotéis RIO aponta uma média de 72,55% nos hotéis da capital fluminense.

Com o inverno se aproximando, as cidades mais frias ganharam a preferência dos turistas: Miguel Pereira, no centro sul fluminense está 100% de lotação dos hotéis e Teresópolis, com 93%.

Itatiaia e Penedo, com hotéis e restaurantes voltados para turismo de inverno, ficaram em terceiro, com 91,59%, seguidos de perto por outro destino serrano, Nova Friburgo, com 89,60%, seguida de Vassouras (88,07%). Valença e Conservatória empataram com Macaé – 84%.

Depois vem Paraty, com 73,40%, à frente de outro empate, desta vez triplo: Angra dos Reis, Cabo Frio e Petrópolis, com 73%, seguidos por Rio das Ostras (71%), Arraial do Cabo (66,70%) e Armação dos Búzios (63,50%).

Comércio

O comércio das cidades também vai sofrer mudanças nos horários de funcionamento durante este feriado. Confira a lista dos estabelecimentos que vão abrir:

O supermercado Guanabara funcionará normalmente durante a quinta-feira (16). O Mundial de Niterói ficará aberto até às 21h. Já o mercado Extra terá o horário especial das 7h às 18h. O Assaí Atacadista manterá o horário; E o Prezunic de Icaraí e Fonseca vai funcionar até às 21h. Vale ressaltar que, na sexta-feira (17), todas as lojas vão funcionar normalmente.

O Plaza Shopping seguirá com o seu horário de funcionamento normal, tanto no feriado de quinta-feira quanto na sexta. O final de semana também não terá alterações.

Já no Pátio Alcântara, em São Gonçalo, as lojas e quiosques funcionarão das 9h às 15h, durante o feriado. E, a praça de alimentação das 10h às 15h.

O São Gonçalo Shopping também terá um horário especial nesta quinta-feira. Vai abrir das 13h às 21h.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), as agências não terão atendimento no feriado de quinta-feira (16). Já na sexta-feira (17), os atendimentos vão funcionar normalmente das 9h às 16h.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que, durante o feriado, as unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca.

O Samu (tel 192) estará de prontidão com sua frota completa. Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) e os serviços de Residência Terapêutica (SRT)