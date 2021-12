Sai Touro de Ouro, entra Vaca Magra em frente a Bolsa de SP

Uma escultura da artista cearense Márcia Pinheiro, uma vaca raquítica amarela foi instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores, a B3, no Centro de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9). De acordo com o Metrópoles, a artistas postou no Instagram “Vaca Magra chega em São Paulo”.

A vaca foi colocada no mesmo lugar onde havia sido instalado, em novembro, o Touro de Ouro. A estátua, que causou polêmica, foi posteriormente foi removido pela Prefeitura por falta de autorização e por ser de cunho publicitário.

A artista Márcia Pinheiro diz, em suas redes, que faz intervenções urbanas de cunho social há dez anos, instalando vacas magras em diversas cidades brasileiras com o intuito de chamar atenção para a seca no nordeste brasileiro.