Sai o bacalhau, entra o pirarucu na ceia de Natal

Com a inflação em dois dígitos, peru e bacalhau foram deletados das ceias de Natal de muitas famílias. É só dar um pulo no supermercado e conferir.

Dá para ver logo que bacalhau e peru tem um cúmplice, o pernil de porco., que ficou 1,27% mais caro nos últimos 12 meses e por isso anda encalhado nas gôndolas.

Ao contrário do que muito magano do chamado andar de cima pensa, o consumidor não é bobo. Percebeu logo que ao longo do ano o preço de vários tipos de carne, principalmente a bovina, dispararam. Mesmo com o veto à importação chinesa, essa variação apresentou diminuições tímidas. No Brasil, só prejuízos são repassados os lucros, não. Ainda assim, o consumidor brasileiro se esforça para colocar esse tipo de carne na mesa de Natal.

Até a carne de frango, que costumava ser a mais barata do mercado, foi pega pela dobradinha inflação + ganância. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade Interna (IPC-DI) da Fundação Getúlio Vargas, o aumento foi de 24,28% em 12 meses.

Comprar menos

Ave que ocasião, que aparece em períodos específicos, o chester subiu 33%, desde o Natal do ano passado. Porções menores podem aliviar o bolso

Por serem produtos sazonais, as aves natalinas que são pratos comuns dessa época também podem ser encontradas com preços que afastam o consumidor. O chester, por exemplo, subiu 33% desde o último natal.

Encurralado, mas criativo, o consumidor foi para o acostamento e passou a comprar porções menores para a ceia de Natal, investindo em pratos que levam esses ingredientes como recheio.

Outra maneira de substituir as aves natalinas é trocar pelo frango inteiro. O frango, quando assado, lembra muito aves como o peru e o chester. No capricho, não faz feio.

Já entre aqueles que preferem peixes, um grande substituto para o momento é o pirarucu. O peixe amazônico tem atraído olhares e torna-se um rival nacional à altura do bacalhau norueguês, item tradicional das ceias.