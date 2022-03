SAF é aprovada no estatuto do Vasco da Gama

A reunião em formato híbrido, com membros do Conselho Deliberativo do Vasco presentes na sede náutica do clube, na Lagoa Rodrigues de Freitas, e de forma virtual, aprovou por 166 votos a favor e apenas três membros contrários a inclusão da SAF no estatuto do clube. O próximo passo será em Assembleia Geral, para que os sócios estatutários confirmem ou não a decisão.

Novamente o assunto sobre a aquisição do clube empresa vascaíno motivou um clima quente e tenso entre os conselheiros que se fizeram presentes, no início da reunião. A sessão foi aberta com 182 membros, contudo, oito se retiraram em forma de protesto do plenário, antes do encerramento.

A situação se desenrolou depois que presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, convocou uma votação para encerrar o debate sobre as mudanças do Estatuto, assim, pulando diretamente para a votação. No entanto, o conselheiro Sérgio Frias se irritou pois aguardava para falar, e iniciou uma discussão com Fonseca. O presidente, então, solicitou a segurança da sede na Lagoa, que pediu para retirarem o opositor do plenário. Frias, entretanto, foi embora por conta própria, o que provocou a saída de outros membros do conselho: Aníbal Mendonça de Magalhães, Itamar Ribeiro de Carvalho, Alberto Pereira dos Santos, Gilberto de Almeida Pinto, Horácio Gilberto Cortinhas Neto, Jorge Dias Vieira e Ricardo Pereira de Vasconcelos.

Mesmo com os 174 conselheiros restantes, a votação cumpria o quórum mínimo, e a maioria concordou com as mudanças no texto estatutário. A partir de agora, o Vasco poderá constituir uma Sociedade Anônima de Futebol, previsto pela Lei da SAF, sancionada ano passado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Antes, o estatuto do clube dizia que a instituição não tinha fins lucrativos, que podia fundar filiais em outros países.

Foto: A reunião foi realizada de forma híbrida na sede do Vasco na Lagoa Rodrigues de Freitas