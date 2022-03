SAF do Botafogo é oficializada

Alvinegro anunciou a transferência do controle do futebol para o investidor americano John Textor

A Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo de Futebol e Regatas oficializou o novo dono. O acordo amarrado desde a criação da SAF alvinegra, em 2021, chegou aos trâmites finais ontem (03), com o contrato assinado de compra das 80% das ações do controle operacional do clube empresa. A finalização ocorrerá nos próximos dias, quando um aporte de mais R$ 100 milhões será depositado.

Os outros 10% adquiridos por Textor já foi recebido pelo time de General Severiano, que chegaram como garantia no empréstimo de R$ 50 milhões. O que dá o total de 90% de controle das operações do futebol alvinegro, ao norte-americano. A vinda de John Textor para o Brasil na última semana serviu para adiantar o processo, iniciar a nova era de grandes investimentos no clube, e adiantar o planejamento de 2022.

Assim, a contratação do novo técnico pode ser sacramentada neste mês. O Botafogo e o português Luís Castro já estão apalavrados em termos salarias e contratuais, porém falta pagar a multa rescisória do treinador com sua atual equipe, o Al-Duhail, do Catar. Dessa forma, Textor deve anunciar as novas contratações, começando pelo zagueiro Philipe Sampaio, e o atacante Lucas Piazon, ambos com larga experiência no futebol europeu.

“Estou muito grato por essa oportunidade, honrado pela confiança que depositaram em mim e cada vez mais apaixonado pela torcida. Estou muito orgulhoso de fazer parte dessa família: sou mais um escolhido. Vamos trabalhar todos os dias para levar o Botafogo de volta ao seu lugar na história”, destacou Textor, que vai investir até R$ 400 milhões em 6 anos, somando o aporte inicial.

Cronograma de investimentos (BOX)

– R$ 50 milhões via empréstimo para o clube (pago)

– R$ 100 milhões à vista

– R$ 100 milhões em até 12 meses

– R$ 100 milhões em até 24 meses

– R$ 50 milhões em até 36 meses

John Textor, agora, é o sócio majoritário do clube empresa do alvinegro, a partir da Eagle Holdings, onde o norte-americano concentra os investimentos feitos no mundo do futebol. Além do Glorioso, o empresário também é proprietário de parte do Crystal Palace, de um clube na segunda divisão belga, e de outro nos Estados Unidos.