O sábado (04) amanheceu frio em Niterói. A madrugada foi de chuva e o niteroiense teve que tirar o casaco do armário. Mas apesar da sensação térmica estar bem gelada, o Clima Tempo prevê mínima de 20ºC e máxima de 21ºC.

O dia promete ser nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar com ventos de 18km/h.

No domingo (05) o sol promete aparecer mas com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens e temperatura entre 17ºC e 23ºC.